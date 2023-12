Honestidad: está desempleada, encontró una billetera con más de 10 tarjetas de crédito y la devolvió

Una joven marplatense que se encuentra desempleada, tuvo un gran gesto de honestidad, al devolver una billetera que encontró en el piso, con muchas tarjetas de crédito además de importante documentación.

El gesto altruista fue realizado por Camila Ladereche, de 23 años, (Cami Silva en las redes sociales), está finalizando sus estudios y debido a los horarios, no puede conseguir trabajo.

“Esto nunca antes me había pasado. En camino a hacer unas compras en el medio de la calle vi una billetera, no dude en frenarme y agarrarla así poder devolverla. Tenía más de 10 tarjetas crédito, débito, más de 3 documentos, licencia de conducir, tarjeta verde de vehículos, plata y papeles muy importantes. No dude en abrirla y ver si tenía alguna dirección para poder devolverla ya que habían muchas cosas de valor, documentos de menores y sé que si a mí me pasaba algo igual me hubiese encantado que me la devuelvan, me tomé el tiempo de ir hasta su domicilio y devolverla”, comenzó su relato a 0223, Camila.

“La persona me súper agradeció y no podía creer lo que yo había hecho. Le pedí que la revisara y se fijara que no le toque un peso y que estaba todo intacto, solo le aclare que la revisé para encontrar su dirección”, recordó.

Camila aclaró que se encuentra desempleada y no puede trabajar porque no le dan los horarios para terminar sus estudios. “Me hablaron muchas personas que me decían que podía pasar las tarjetas por posnet o hacer compras por internet, a lo que me negué. Entendí que la vida es un boomerang y lo que hoy haces mal, mañana siempre vuelve. Y que por más necesidad que pase, no hay que ser así de cruel”, reflexionó la joven.