Jorge Messi reconoció que "no están dadas las condiciones" para volver a Barcelona

El padre de Lionel Messi, Jorge, aclaró que no están dadas "las condiciones" para un regreso del campeón del mundo a Barcelona, como se especuló en las últimas semanas en los medios del país ibérico.

"No están dadas las condiciones", fue la categórica respuesta de Jorge Messi mientras subía a su auto en Barcelona y fue abordado por la prensa local, según reflejó el diario 'Sport'. El padre del astro rosarino llegó a la ciudad catalana y en el aeropuerto lo esperaron varios medios. "¿Puede volver Messi a jugar en el Barcelona?", lanzó uno de los periodistas. "No sé, no creo", contestó con seriedad.

Además, Jorge Messi lanzó: "No hemos hablado y punto. Messi tiene contrato con el París Saint-Germain". Por lo pronto, Messi está enfocado en dar vuelta la complicada serie de la Champions League ante Bayern Múnich, que se abrió el martes con una dura derrota por 1 a 0 en la capital francesa y se cerrará el 8 de marzo en Alemania.