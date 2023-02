La Selección Argentina empezó a moverse en Mar del Plata

Todavía no está la lista oficial, pero se sabe que Facundo Campazzo será la gran figura presente de la Selección Argentina en Mar del Plata y que Gabriel Deck, seguramente, no tendrá el permiso de Real Madrid para estar. Mientras, con los primeros jugadores que fueron arribando a nuestra ciudad, Pablo Prigioni y su cuerpo técnico realizaron una práctica en el club Peñarol en el que sobresalió la presencia del marplatense Patricio Garino. Jueves y domingo, cierra las Eliminatorias en el Polideportivo "Islas Malvinas" ante Canadá y República Dominicana, respectivamente.

El Microestadio "Domingo Robles" recibió al equipo nacional que, de a poco, se va uniendo en Mar del Plata pensando en los compromisos que cerrarán la etapa clasificatoria al Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón. Al menos un triunfo necesita Argentina para asegurarse un lugar en la cita.

Hasta el momento, sólo se conoce la lista de 24 jugadores que presentó CABB, pero están a la espera de los permisos de los jugadores que están en las grandes ligas. En ese sentido, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola son algunos de los que no estarían, mientras que Facundo Campazzo (no puede jugar Euroliga con Estrella Roja), será la gran figura que dirá presente. También está el marplatense Patricio Garino, que no pudo jugar en Mar del Plata ante Bahamas por una lesión y ahora quiere volver a hacerlo ante su gente.