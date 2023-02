Argentina va por el pasaje al Mundial ante Canadá en el Polideportivo

Mar del Plata vuelve a vibrar con la Selección Argentina de básquet y, muchos turistas que están en la ciudad, también tendrán la oportunidad de ver a Campazzo y compañía este jueves desde las 21.40 en el Polideportivo "Islas Malvinas" frente a Canadá, por una nueva fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2023.

No es un partido más. Será una fiesta, pero en la que habrá que alentar, hacer pesar la localía y, seguramente, se sufrirá. Argentina llegó a las últimas dos jornadas con la necesidad de obtener al menos un resultado positivo para asegurarse el pasaje a Filipinas, Indonesia y Japón, organizadores en conjunto de la cita ecuménica que se desarrollará del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Argentina no contará con varias de sus figuras que se encuentran en el básquet europeo (Gabriel Deck, Nicolás Laprovíttola, el marplatense Luca Vildoza), pero al menos tendrá a Facundo Campazzo (no puede jugar Euroliga con Estrella Roja) y Leandro Bolmaro (fue cortado de la NBA y se le abrió la chance). El trabajo de ellos y un buen funcionamiento colectivo, será la clave para derrotar al único invicto y ya clasificado que tiene América. De todas formas, en los norteamericanos también estarán ausentes los jugadores de NBA y los principales clubes europeos. Así y todo, será un rival de cuidado y no se puede confiarse de más.

El combinado argentino registra actualmente un récord de 7-3 y llega a esta ventana en el cuarto lugar del Grupo E. Un triunfo le asegurará ser el mejor cuarto y ya jugará ante República Dominicana con el pasaje asegurado, algo fundamental para no tener tanta presión. Una derrota lo pondrá en una situación incómoda y, quizá, sin depender de sí mismo.

Argentina

-2: Fjellerup, Máximo (Básquet Girona, España)

-6: Marcos, Juan Ignacio (Forza Lleida, España)

-7: Campazzo, Facundo (Estrella Roja, Serbia)

-9: Brussino, Nicolás (Gran Canaria, España)

-10: Delfino, Carlos (Victoria Libertas Pesaro, Italia)

-11: Vildoza, José (Flamengo, Brasil)

-12: Delía, Marcos (BC Wolves, Lituania)

-17: Lema, Leonardo (Olímpico, Argentina)

-20: Baralle, Franco (Quimsa, Argentina)

-21: Fernández, Juan (Fuenlabrada, España)

-22: Vaulet, Juan Pablo (BAXI Manresa, España)

-25: Chapero, Tomás (UDEA Algeciras, España)

-29: Garino, Patricio (Básquet Girona, España)

-30: Redivo, Lucio (UEB Cividale, Italia)

-31: Bolmaro, Leandro (Jugador libre)

-35: Acuña, Roberto (Olímpico, Argentina)

-83: Gallizzi, Tayavek (Instituto, Argentina).