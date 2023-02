Shakira habló por primera tras su BZRP Session: "Hay un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a otras"

Sin lugar a dudas que la BZRP Session #53 cantada por Shakira es una de las canciones del año. Además de haber sido pegadiza, el tema generó una gran polémica ya que habla de la escandalosa separación de la cantante con Gerard Piqué. Tras haber conseguido más de 360 millones de reproducciones en YouTube, la intérprete habló por primera vez y dejó frases fulminantes hacia su exmarido y su actual pareja, Clara Chía.

"Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos", expresó la artista en una entrevista para el programa En Punto, conducido por Enrique Acevedo.

Además agregó: "Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra un modo de compensarte y conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos que me llenan de amor".

"Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y ahora he logrado entender que yo me basto a mí misma hoy en día", aseguró Shakira dando a entender que se encuentra en plena etapa de superación.

La BZRP Session #53 fue un gran éxito en todo el mundo. La canción alcanzó las 365 millones de reproducciones en YouTube y se posicionó en los primeros lugares de los temas más escuchados en Spotify.

En ese sentido, Shakira considero que "fue un gran desahogo necesario para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar distinto si no hubiese tenido esa canción", apuntó. "Entré al estudio de una forma y salí de otra".

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena", fue sin dudas una de las frases que más impactó generó en los oyentes. Con dicho juegos de palabras, Shakira le pegó duramente a Clara Chía, quien fue la tercera en discordia entre la cantante y Gerard Piqué.

En la entrevista no la mencionó directamente a la joven de 23 años pero si dejó una tajante frase en contra de ella: "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras".