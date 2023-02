"Estaba en shock y no se mantenía en pie": habló la mamá de la chica que denunció la violación en la fiesta de 15

La mamá de la chica de 16 años que denunció haber sufrido un abuso en una fiesta de 15 que se celebró durante el fin de semana en un club de Miramar aseguró que los dos adolescentes denunciados la drogaron para poder someterla sexualmente.

Gabriela dijo que tomó conocimiento del hecho el sábado a las 3.43, cuando un amigo de su hija la llamó por teléfono para que la fuera a buscar porque estaba “chuponeada y se desmayaba”. “Cuando llegué, vi que mi hija no se podía mantener parada y que no podía hablar. Estaba como desvanecida y drogada”, aseguró.

“Mi hija sostenía que estaba borracha y no se daba cuenta que estaba drogada porque nunca había estado así, nunca llegó a casa en una condición tan deplorable. Yo le enseñé valores a ella y sé que es una persona sana y muy pura. No le dieron derecho a defenderse y me contengo porque soy una persona civilizada pero me dan ganas de romper todo”, expresó la mujer, en una entrevista con el móvil de CrónicaTV.

La mujer dijo que, después del primer contacto que tuvo con la adolescente, se dirigió a hacer la denuncia al destacamento policial que funciona a media cuadra del Club Atlético Amigos Unidos donde se celebraba la fiesta. Al entrevistarse con los efectivos, dijo que lo primero que hizo fue solicitar asistencia médica inmediata para su hija.

“Al rato llegó una ambulancia y tratamos como pudimos de subirla porque estaba en shock. Me impresionó mucho ver el estado en el que se encontraba”, confesó, y agregó: “Por ahora mi hija recuerda muy poco de lo sucedido y no sé si es por el efecto de la droga que le habrán dado o por el shock del momento”.

El fiscal Martínez Soto interviene en la instrucción para esclarecer la denuncia. Foto: archivo 0223.

La madre, en base a lo poco que pudo conversar con su hija sobre el hecho, dijo que el abuso se habría consumado cuando un “pibe morochito de Mar del Plata la llevó a los pastizales” que están en las afueras del salón de eventos. “Mi hija fue invitada por uno de sus amigos y fue tarde a la fiesta porque al principio no quería ir a la cena y después terminó saliendo. Le dije que se cuidara, que no tomara nada, como le decía siempre cada vez que salía”, afirmó.

La mujer, además, se mostró muy molesta con la atención que recibió la adolescente por parte de los médicos del hospital de Miramar. “Ocurrieron distintas falencias. Yo me di cuenta que mi hija no estaba siendo atendida como correspondía. Pensaba que estas personas no tienen corazón”, reprochó.

La declaración

El fiscal Walter Martínez Soto interviene en la investigación e calificó el hecho por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas". Los adolescentes denunciados, de 16 y 17 años, ya fueron identificados y están a disposición de la Justicia.

El mayor permanece privado de su libertad por estas horas, mientras que el otro joven fue liberado por decisión de la Justicia de Garantías, aunque el viernes habrá otra audiencia para decidir si ambos transcurren cada etapa del proceso con “prisión preventiva”. “Los dos están muy bien individualizados pero el de 17 es el que está más nombrado y complicado”, explicaron fuentes oficiales a 0223.

La presunta víctima podría declarar el miércoles en Cámara Gesell. Foto: archivo 0223.

Por estas horas, hay fuerte expectativa por la declaración de la menor, que será clave para definir el rumbo de la instrucción que se tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Una psicóloga determinará si ya está en condiciones de declarar el miércoles en Cámara Gesell o si al menos podrá reconstruir los hechos a título testimonial al ser indagada por el fiscal.

Extraoficialmente, trascendió que más chicas habrían sido víctimas de los mismos adolescentes y la mamá de la chica que habría sido abusada lo confirmó: dijo que otra chica ya denunció a los adolescentes y aseguró que “hay más víctimas que no denuncian por temor”. Las autoridades intervinientes, por lo tanto, no descartan recibir nuevas presentaciones en el marco de la misma causa.