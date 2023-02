Se viralizó un video de un guardiacárcel: obligaba a un preso a practicarle sexo oral por informes de buena conducta

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue detenido y será indagado por la Justicia, como acusado de haber abusado sexualmente de internos en un penal de la ciudad de La Plata a cambio de brindarles informes positivos que les facilitara acceder a su libertad. El agente, de 43 años, fue apresado en un domicilio ubicado en la zona de calle 4 y 424 de la capital bonaerense, acusado de abusar sexualmente de internos alojados en la Unidad 18 del Penal de Gorina.

La causa se inició a raíz de una denuncia radicada el 22 de agosto del año pasado por el área de Asuntos Internos del SPB, luego que se dieran a conocer imágenes de un video donde el implicado abusaba sexualmente de los internos a su cargo mientras desarrollaba sus tareas en esta Unidad Penitenciaria. Los abusos salieron a la luz por la viralización de un video en las redes sociales que muestra al penitenciario en una situación comprometedora.

La detención fue concretada por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) platense quienes llevaron a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial La Plata, tras una investigación encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 local.



Al allanar su propiedad, donde los agentes incautaron una notebook, un celular y un pendrive, elementos que serán peritados, en el marco de una causa penal por "abuso sexual con acceso carnal simple y agravado".

"Lo hice por el beneficio que me iba a dar"

“Yo ya sabía que te hacía hacer cosas relacionadas con lo sexual. Te decía que si lo satisfacías en lo que pedía te daba buenos informes y te beneficiaba para que tengas la libertad antes. Lo hice solamente por el beneficio que me iba a dar”, le dijo uno de los internos a Infobae.

El agente detenido cometió los abusos contra el interno desde julio hasta septiembre de 2022, tres veces por semana, siempre en la misma celda. Lo obligaba a masturbarlo, a que le practique sexo oral. En una ocasión, lo penetró por la fuerza. “Solo lo veía por los informes que me prometió. Si no hubiese estado en juego mi libertad, no lo hubiese hecho nunca”, declaró la víctima.