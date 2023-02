Quilmes cayó sin atenuantes en La Plata

Quilmes no hizo pie en el bosque. (Foto twitter)

Le está empezando a pesar la gira como visitante a Quilmes, apenas ganó un encuentro de los cinco (cierra el lunes con Lanús), lleva tres caídas en fila y este sábado no mostró una buena versión y cayó bien frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 90 a 77, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.

De arranque, se notó que no iba a ser una buena noche. Padeció atrás, no le alcanzó con lo que hizo en ataque y se fue al descanso abajo por 9: 27-18. Demasiaso rápido empezó a correr de atrás y ya no se pudo meter en partido. Siempre que se intentó acercar, el local se las ingenió para mantener una diferencia que rondara los dos dígitos. Al vestuario llegó el "lobo" 42-32.

El complemento parecía que iba a encontrar rápidamente a Gimnasia rompiendo el juego, le sacó 17 puntos (57-40) y daba la sensación que no había nada para hacer. Sin embargo, Quilmes no se entregó, Dupuy sacó a relucir su cuota goleadora, Ecker acompañó y, casi sin pensarlo, entró al último parcial a sólo 6 (61-55) y con vida. La realidad indicó que, más allá de las ganas, en el juego había diferencia, Gianella y Barroso volvieron a adueñarse de las acciones y Gimnasia terminó cerrando el triunfo merecido por 90 a 77.