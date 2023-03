Kempes le respondió a De Paul: “Hay que tener los pies sobre la tierra”

Horas atrás, en una nota brindada al canal TyC Sports, el campeón del mundo Rodrigo De Paul expresó que, desde su punto de vista, la actual Selección Argentina es la mejor de la historia del país. Esto generó el malestar de algunos ex jugadores campeones con la albiceleste, como Pedro Pablo Pasculli y Mario Alberto Kempes, que mostraron su descontento ante las declaraciones del “motorcito” De Paul.

Kempes, figura en el mundial celebrado en 1978, realizó un posteo en su cuenta de Instagram respondiendo los dichos del actual jugador del Atlético de Madrid: "Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona y la mejor, y la del 86 en su momento también fue la mejor", destacó en la publicación.

El “Matador”, claramente molesto, finalizó sus palabras con una contundente frase dedicada al mediocampista: "Y una cosa más, hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina".

Lo cierto es que las declaraciones del actual campeón del mundo no cayeron bien en varios de los ex jugadores. Por el momento, De Paul no se ha pronunciado con respecto al revuelo que se generó post nota. Las palabras parecen haber resonado fuerte y quizás la historia tiene más capítulos en las próximas horas.