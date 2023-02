Develaron los votos de los premios The Best: las estrellas que no eligieron a Messi

La gala de los premios The Best se tiñó de celeste y blanco. Lionel Messi obtuvo el premio al mejor jugador del mundo, Dibu Martínez al mejor arquero, Lionel Scaloni al entrenador top y la hinchada Argentina el de la más apasionada. En este contexto, la FIFA develó los votos de los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones, despertando sorpresas.

El capitán argentino, Lionel Messi eligió en su top tres a Neymar, Mbappé y Benzema. Por su parte,Thiago Silva, capitán de Brasil, también eligió a Neymar en primer lugar y a Messi segundo. Pepe, capitán de Portugal y amigo de Cristiano Ronaldo, dejó por fuera de su top 3 al argentino: optó por Mbappe, Modric y Benzema.

Quien no fue rencoroso fue Hugo Lloris, arquero y ex capitán de Francia. Eligió a Messi, aunque en tercer lugar, detrás de sus compatriotas delanteros. Virgil van Dijk, líder de Países Bajos, no dudó por más de ser víctima de la Argentina: eligió a Leo en primer escalón.

Un jugador que tampoco tuvo en cuenta los problemas del pasado fue el polaco Robert Lewandowski, quien no mostró el rencor de ediciones pasadas y se quedó con la Pulga. Luka Modric, de Croacia, seleccionó a su compañero Karim Benzema, pero segundo ubicó a Leo.

La diferencia absoluta del astro argentino se dio entre los entrenadores y periodistas. Además, con el voto del público arrasó. Leo no para de obtener reconocimientos, siguiendo en la cima del futbol mundial a sus 35 años de edad.