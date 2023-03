Después del calor, llegó el alivio, pero hay alerta por tormentas y altas temperaturas

Después de días sofocantes con temperaturas extremas, una fuerte tormenta se precipitó sobre Mar del Plata a última hora de la tarde de este martes para aliviar, al menos por un rato, la humedad y el calor agobiante. En este marco, después de un aviso a muy corto plazo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológico por tormentas para lo que resta del martes y gran parte del miércoles, aunque advirtió que la ola de calor se extenderá algunos días más.

Si bien el período de precipitaciones estaba previsto que comience el lunes, finalmente este martes por la tarde y noche se dieron las condiciones necesarias para el desarrollo de lluvias y tormentas. De acuerdo al pronóstico, las condiciones de inestabilidad permanecerán, al menos, durante 48 horas más.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", precisaron. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para este miércoles se espera una jornada con cielo cubierto y tormentas fuertes y aisladas a lo largo de todo el día. En tanto, durante el transcurso del jueves podrían desarrollarse algunos chaparrones de manera aislada.

Sigue la ola de calor

En simultáneo, con gran parte de la zona centro del país bajo alerta roja y naranja, el SMN ubicó al distrito de General Pueyrredon y el resto de la Costa Atlántica bajo alerta amarillo por temperaturas extremas.

Si bien se esperaba un inmediato descenso de las temperaturas a partir de las precipitaciones, la ola de calor permanecerá vigente algunos días más: entre miércoles y viernes las temperaturas oscilarán entre los 30º C y 33º C. Recién el sábado, la temperatura caería bruscamente por debajo de los 20º C.

Recomendaciones del SMN

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

2- Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

3- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podrIa quebrar alguna de sus ramas

4- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

5- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

6- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

7- Evitá actividades al aire libre.

8- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

NOTICIA EN DESARROLLO-