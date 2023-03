El campeón Kimberley dio una muestra de autoridad en el debut

El campeón Kimberley pisó fuerte y abrió la goleada con esta "joya" de Ever Ullúa, que le marcó dos goles al club de sus amores, Cadetes, y no los gritó. (Fotos: Diego Berrutti)

Volvió lo lindo. Arrancó el fútbol local que tanto nos apasiona y parece que había muchas ganas porque apenas hubo un 0 a 0 (Urquiza y Atlético MdP) y 37 goles en 13 partidos de la fecha inaugural del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. En una jornada extensa, que en varias canchas comenzó a las 12 con los partidos de sexta división, en la máxima categoría dijo presente el campeón Kimberley que goleó 4 a 0 a Cadetes, que tuvo tres goles en piernas de exjugadores del "tricolor" (Ever Ullúa x2 y Ezequiel Goiburu) que no los gritaron. El Deportivo Norte de Leonardo D'Urso venció 6 a 0 a Unión y Once Unidos fue contundente ante Argentinos del Sud (4 a 1) en otro de los platos fuertes de la tarde.

Resultados - Primera fecha

Zona A

Kimberley 4 – Cadetes 0

Alvarado 2 – Juventud Unida (Batán) 0

Boca 3 – Al Ver Verás 2

Almagro Florida 1 – Libertad 2

Racing 1 –San Isidro 1

General Urquiza 0 – Atlético Mar del Plata 0

Peñarol 1 – El Cañón 2

Zona B

Deportivo Norte 6 – Unión 0

Nación 0 – River 2

San José 0 – Banfield 2

Once Unidos 4 – Argentinos del Sud 1

San Lorenzo 0 – Independiente 1

Chapadmalal 0 – Quilmes 2

Pendiente: Círculo vs Talleres (juegan el miércoles 22 de marzo)