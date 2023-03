"La Queen es mi personaje, yo soy Walter de Fuerte Apache"

Walter Javier, más conocido como La Queen, tiene 24 años y es la primera artista Drag Queen de Argentina. Nació en Fuerte Apache, donde aún hoy vive y su determinación la llevó a cumplir su sueño de ser cantante y trabajar en teatro y televisión. Su talento hizo que la nominaran en los Premios Gardel y que ganara un Premio Estrella de Mar por “Mejor música original”. Algunos de sus trabajos más destacados fueron ponerse en la piel de una abogada en la serie “Días de Gallos” de HBO, protagonizada por Ángela Torres y convertirse en figura de Sex, obra de José María Muscari. Actualmente, es parte del panel del programa “¿De qué signo sos?” de Canal 13. La Queen habló en exclusiva con 0223 para contarnos su historia.

¿Cómo fue que te transformaste de Walter a La Queen?

-Yo necesitaba que en nuestro país haya una drag queen super estrella y empecé a crear a la Queen viendo a mi mamá con sus maquillajes y viendo a otras drags colegas que me enseñaron. Como no tenía presupuesto, al principio usaba pañuelos en la cabeza porque no me alcanzaba para comprarme una peluca. Más tarde, empecé a subir contenido a Instagram, la gente lo empezó a ver, le llamó la atención y ahí empecé a profesionalizarme y a crear en serio a la Queen, la superestrella argentina. Mi estilista un día me dijo vos tenes que buscar una marca, algo que te distinga, que nadie tenga, y se le ocurrió la peluca rosa y me la regaló. Yo creé mi trabajo porque a mí no me daban trabajo. Yo salía a buscar trabajo como cualquier persona normal, mostraba mi curriculum, leían que era del Fuerte Apache y no me daban trabajo. Nadie quería darme la oportunidad. Eso hace falta con las personas que vivimos en distintos barrios marginados. Hay que dar la oportunidad. La Queen es la puerta que yo misma me abrí. Es la luz que me va a dar de comer porque nadie quería darme de comer. Siempre me denigraron por ser lo que soy pero aproveché lo que soy, agarré todo ese odio y lo convertí en mis alas, en lo que me va a hacer volar y funcionó.

¿Cuáles fueron las repercusiones en Fuerte Apache cuando se enteraron que una drag queen vivía ahí y eras vos?

-Fueron loquísimas. Yo grabé mi primer videoclip “Lo veo lo quiero” en Fuerte Apache y fue una locura. Imaginate un putón todo rosa. La gente va corriendo. Yo soy muy convocatoria. Se llenó por completo de gente ese día. Y cuando me estoy volviendo a mi casa, veo a una persona que me sigue que sabía que era homoodiante. Esa persona vino hacia mí y yo pensé “Uy se iba armar una” pero me da la mano y me dice: “Te felicito por lo que estás haciendo” y yo me quedé lacia. No sabía qué decirle y le dije “gracias” Despues me dí cuenta que yo estoy moviendo estructuras en el barrio. Algo se está moviendo porque obviamente que hay putones en Fuerte Apache. Obviamente que la diversidad existe y en todo el mundo. Somos diversos, el mundo es diverso, Argentina el diverso y hay que aggionarse a la nueva era, a la nueva generación de la cual todos todas y todes somos parte. Esto es así, no se puede evitar. El cambio ya llegó.

Lamentablemente, todavía hoy en día hay mucha falta de información, comprensión y respeto por la diversidad… Vos sos transformista, es decir, cuando volves al barrio volves como Walter no? ¿En qué se diferencian Walter de La Queen?

-La Queen en mi trabajo, yo no soy la Queen en mi día día. La Queen no es lo que soy. Yo me saco todo y vuelvo al barrio como Walter. La diferencia es que la Queen en la esencia de la fama, una superestrella. Yo lo sé, lo siento, no necesito que alguien me diga que lo soy, yo sé que nací para esto. La Queen es más divertida, le cae bien a todo el mundo, habla con todos. En cambio, Walter es el que cierra los negocios, es el manager, es el productor. Somos muy diferentes. Walter es más tímido, es una persona súper cerrada y tiene muy pocos amigos. Soy una persona que me divido porque yo sé dividir al personaje. Yo no soy una persona que me como el personaje como otros.

¿Cómo fue el momento en el que tu familia se entera que Walter también era La Queen?

-Mi mamá no sabía que yo era la Queen. Cuando sale La Queen en todos lados mi mamá me dice: “La amo, me encanta”. Así que fui a mi habitación donde tenía la peluca escondida, la agarro y le cuento que yo soy La Queen. Y ella me dijo que la amaba, que no lo podía creer.

Te aceptó como sos desde el minuto cero…

-Sí, mi mamá mi crío con una infancia libre. Yo un día le pregunté a mi mamá por qué no me puso freno y me respondió con una pregunta: “¿Por qué lo haría? Te sacaría la sonrisa y la felicidad de tu cara por el qué dirán y ya dijeron mucho cuando te rescate y adopté”. Esto a mí me quedó grabado en la cabeza y le dije que la amaba con todo mi ser. Yo le agradezco que nací siendo libre. Yo salgo a la calle y no veo a la gente siendo. Cuando la gente ve a alguien que es sí misma, se asusta. Ella me salvó, me rescató, me dio la vida sin darme la vida.

Hoy sigue habiendo mucha discriminación ...¿sufriste bullying?

-Sufrí muchísimo bullying en la secundaria. En realidad, más en la primaria y en secundaria también pero yo a esa edad lo supe evitar. Me planté fuerte porque soy loca, soy de Fuerte Apache, soy súper afeminado y soy artista, nunca me van a entender. Entonces yo permitía que nadie me diga algo por ser como soy. Y después, gracias a mí, se convirtió en el colegio más Gay que hay en Devoto. En general, en las mentes creemos que todas las personas en el mundo nacen heterosexuales y nadie nace heterosexual. Una persona nace y después nos meten en la cabeza que vos tenés que estar con las nenas y vos con los nenes. Pero no es así, uno nace y después la vida te va llevando a lo que te tiene que llevar. Entiendo a la gente que le cuesta muchísimo entenderlo y meterse en esta nueva onda que, en realidad, no es nueva. Esto existe desde siempre pero no era algo que se hablara. Ya es hora de que el mundo entienda que hay que respetar al otro por el solo hecho de existir. Simplemente eso

¿Cuál fue el gusto que te diste a nivel material con tu primer sueldo?

-El primer sueldo fue cuando trabajé en Sex gracias a Muscari y compré un termotanque para mi casa. Para que nos podamos bañar con agua caliente porque yo toda mi vida me bañe con agua fría entonces utilicé mi sueldo para ayudar en mi casa y darme los gustos que me quería dar siempre. No es que mis papás no querían sino que no podían. Ellos hicieron todo lo posible, todo lo que te imagines para luchar y para hacerme feliz. Yo estoy súper agradecida con mis papás por sacarme de esa casa de cartón en la cual fui abandonado y darme una vida. Estaré eternamente agradecida con familia.