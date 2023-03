Vecinos del Complejo Centenario en alerta: "Hay escaleras que no sabemos cómo se están sosteniendo"

Hay gran preocupación de los vecinos del Complejo Centenario por el grave estado estructural en la que se encuentran las áreas comunes de los edificios, que albergan unas 1600 viviendas, principalmente por el mal estado de las escaleras, que corren riesgo de derrumbarse.

Miriam Di Francesco, administradora del Consorcio "C" del Complejo Centenario, que incluye a 700 viviendas de las 7 manzanas de un sector del barrio Bernardino Rivadavia, recordó que en los últimos años ya cayeron algunas escaleras y advierte que otras están con un alto riesgo de derrumbe.

"No es solo este sector sino todo el barrio el que está en emergencia edilicia. Hay varias escaleras que se cayeron y otras que están en eso. Hay escaleras que no sabemos cómo se están sosteniendo", alertó en declaraciones a 0223.

Las escaleras del Complejo Centenario corren riesgo de derrumbe: piden la asistencia del estado.

En tan sentido, la administradora añadió que existe "movimiento de suelo que es peor" para la estabilidad del concreto y que la falencia principal "es la falta de mantenimiento", tanto en las vigas como en las cañerías de agua y cloacas.

"Quiero aclarar que este es un barrio social, lo quiero aclarar porque no es privado. Desde septiembre hemos elevado notas y tratando de hablar con el señor Montenegro para hacerle entender eso. Que haya una administración en cada sector es porque hacemos cosas como el arreglo de las luminarias, el pasto, que la Municipalidad no viene. En un barrio social, hay gente que no puede pagar expensas, no puede arreglar su casa, menos va a poder en arreglar las escaleras y poner plata. Es muy complejo", resumió.

Las escaleras del Complejo Centenario corren riesgo de derrumbe: piden la asistencia del estado.

Di Francesco explicó que si bien las edificaciones "no son tan viejas porque tienen unos 46 años", señaló que desde el comienzo de obra "no se hicieron bien, porque no se rellenó como había que hacerlo" y puso como ejemplo algo que le sucedió cuando se instaló con sus padres en el barrio, allá por la década del 80. "En la primera lluvia, tuvimos más de 10 centímetros dentro del departamento. Estaba más bajo que el edificio de al lado, que compartimos escaleras. todo el agua cae para acá y esto sucede hace 40 años", alertó.

Las escaleras del Complejo Centenario corren riesgo de derrumbe: piden la asistencia del estado.

"El barrio no tiene final de obra y nadie del estado se quiere hacer cargo. Aquí viven más de 20.000 personas, más que varios pueblos. Por ahora el defensor del pueblo Barragán, nos están escuchando. Vamos a tener una reunión, porque queremos que la Provincia y Nación se hagan cargo. Y pedimos ser escuchados en la banca 25, porque queremos que nos escuchen en el Municipio, tanto los concejales marplatenses en provincia y nación, como el intendente Montenegro", completó Di Francesco.