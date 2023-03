Tiene 6 años y pide que la Liga Marplatense de Fútbol la deje competir

África juega al fútbol desde que tiene 2 años y medio. Cuando cumplió tres, su madre la anotó en una escuelita de fútbol y, este año decidió inscribirla en el Club Peñarol, donde dos veces por semana participa entusiasta de los entrenamientos de la categoría 2016 y hace las mismas actividades que sus compañeros, que la tratan como a una más del equipo. Pero, cuando comenzaron los partidos de la Liga, la felicidad plena de la niña se vio truncada ya que, por reglamento "Afri" no puede participar de los partidos profesionales porque la ciudad no contempla equipos mixtos.

“Afri entrena los martes y los jueves, el primer jueves de marzo les dijeron que iban a jugar un partido contra otro club, a mi me llamaron aparte y me dijeron que África no podía jugar porque la liga marplatense no permite equipos mixtos y tampoco puede fichar en el club”, explica en diálogo con 0223 Anabella Taborda, la mamá de la niña.

Sobre aquel jueves, Anabella tiene los más tristes recuerdos. “Fue horrible, Africa llegó del entrenamiento y se puso a llorar. Tuve que explicarle que no es que no juega porque haya algo personal con ella, sino que es un reglamento el que no le permite jugar a las nenas hasta que tenga 13 años”, explica la mujer que asegura que todavía, los jueves después de entrenar, la cara de cansancio de África tiene un dejo de tristeza. “Ella ve como todos sus compañeritos se organizan para el partido del domingo, y ella no puede jugar. Los profe me dicen que igual la lleve, pero como tampoco la pueden fichar, tiene que mirar el partido desde el banco. Ella puede jugar un amistoso, pero no puede jugar un partido profesional, digamos. Es un caso de discriminación”, sostiene la mujer.

Para Anabella es fundamental aclarar que su queja no es contra el Club Peñarol sino contra el reglamento de la Liga Marplatense que “no se adapta al cambio generacional”. “Me dijeron que la lleve a un club mas grande, pero va a tener el mismo problema porque los clubes grandes también se rigen con el reglamento AFA y la verdad es que no busco que mi hija sea Messi, sino que quiero que tenga las mismas posibilidades que sus compañeros”, asegura.

“En los entrenamientos combinan técnicas de juego y juegan partidos. En las escuelas ponen fútbol como deporte para que todos los chicos lo jueguen y ella no puede jugar un partido un domingo. Es ilógico”, explica Anabella.

Para intentar resolver esta situación, Anabella intentó dialogar con las autoridades de la Liga Marplatense, pero nunca la recibieron, entonces acudió a la Defensoría del Pueblo local y expuso su caso en el Inadi “no solo por Afri, sino porque como ella hay un montón de nenas que terminan dejando el deporte porque no les permiten competir”, sostiene.

África es fanática del fútbol: vio todos los partidos del Mundial de Qatar 2023, llenó el álbum de figuritas, elige la camiseta de Messi antes que una remera común y para su cumpleaños pidió un botinero y ahora, lo único que quiere es jugar los domingos con sus compañeros de club.

"Espero que la liga marplatense recapacite y permita el fútbol mixto en las categorías infanto- juvenil por que las nenas quieren jugar hoy, ahora y no fichar a los 10 o 12 años en un equipo femenino como dicen ellos", cierra Anabella.