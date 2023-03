Xavi se ilusiona con un "The Last Dance" de Messi en Barcelona

Xavi habló de la posible vuelta de Messi a Barcelona: "Es normal que haya ilusión con un 'last dance', como Jordan" El entrenador del club catalán afirmó en conferencia de prensa que le hará fuerza por el regreso del crack rosarino. En medio de los rumores, Xavi Hernández, amigo de la Pulga y actual entrenador del club catalán, dejó en claro cuál es su deseo.

"Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que su fichaje se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara. Pero nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello", destacó Xavi, horas después de que el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, reconociera contactos con el entorno del astro rosarino.

"Si él quiere volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva, pero no depende de mí, depende de Messi, de su felicidad, de si quiere volver y tiene esa voluntad. Hablo con él a menudo, pero no es el momento por el bien de todos: por el propio jugador, por el club, por la actual plantilla", agregó en referencia al actual jugador del PSG, quien tiene contrato hasta mitad de año con opción a uno más.

Por último, y ante una nueva consulta, hizo una comparación con la última temporada temporada de Jordan en Chicago Bulls, en 1997/98 en la que lideró al equipo a su sexto anillo. "Lo he visto crecer, es ejemplar y es normal que haya ilusión. Un último last dance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione, es el mejor jugador del mundo y de la historia".

Todo se potenció a partir de que el el vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, afirmó que le gustaría el regreso de Leo al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero. “Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club y por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, admitió el directivo.