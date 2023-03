"Acá no pasó nada": capitán obligó a sus marineros a pintar y rasquetear el barco para tapar un incendio

La Justicia Federal de Mar del Plata investiga una denuncia contra el capitán de un barco que habría obligado a sus marineros a “pintar y rasquetear” distintos sectores de la embarcación para ocultar las secuelas de un principio de incendio que nunca fue reportado a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La particular situación que vivió la tripulación del potero Asudepes ll, que pertenece a la empresa Armadora Asia International S.A, recién se advirtió el lunes, cuando el buque amarró en el puerto de Mar del Plata.

“El barco no posee Wi-Fi y recién cuando ingresó a Mar del Plata los afiliados tuvieron señal y nos pudieron notificar lo que había pasado”, explicó a 0223 Damian Basail, uno de los referentes locales del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) que intervino rápidamente para denunciar los hechos ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo.

El principio de incendio en el Asudepes ll, según consta en las presentaciones, se originó el día 21 de febrero en uno de los pañoles y se extendió hacia la gambuza, un lugar donde se suelen guardar los víveres.

“Todos esos días de pesca y navegación los trabajadores estuvieron haciendo mantenimiento para tratar de ocultar el incendio”, aseguró Basail, quien remarcó: “Es muy grave lo que pasó no solo porque el barco se prendió fuego, que es algo que puede llegar a pasar, sino porque no se activó ningún protocolo y porque el capitán mandó a su gente a pintar y rasquetear para que parezca que no había pasado nada”.

Si bien no hubo ningún aviso sobre el siniestro, agentes de la PNA abocados a la investigación contrastaron los registros de geolocalización de esa fecha y comprobaron que el incidente se gestó cuando el barco navegaba a la altura de Comodoro Rivadavia.

“Solo humo”

Elio Mansilla, el capitán que quedó en el centro de las acusaciones, hizo una exposición ante la Prefectura. Según el hombre, en su buque potero no hubo un principio de incendio sino “humo en el guardacalor”. “Minimizó todas las circunstancias de la denuncia”, resumieron fuentes oficiales a este medio.

El Somu presentó denuncias en la Justicia y el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en la inspección extraordinaria que se hizo sobre la embarcación la fuerza constató distintos indicios que permitieron determinar que las instalaciones sufrieron, efectivamente, un incendio. “Había pintura fresca y dentro de la basura se encontraron elementos derretidos”, detallaron las autoridades consultadas.

Posible suspensión

Ante las irregularidades que se advirtieron en una primera instancia, la Prefectura resolvió en las últimas horas retirarle el certificado de gestión al potero de Armadora Asia International S.A, por lo que el buque no podrá salir a navegar hasta tanto subsane todas sus deficiencias de infraestructura.

Y con respecto al capitán, todavía se evalúa la pena administrativa que podría sufrir por haber cometido la infracción de no dar aviso del principio de incendio, un accionar que se contrapone con lo que está establecido en la ley de navegación y en distintas ordenanzas emitidas por la PNA. Mansilla, entonces, podría ser suspendido en sus funciones o recibir una multa económica.

Tampoco se descarta que el capitán de la embarcación reciba alguna sanción penal en el marco de los hechos investigados. Esto se decidirá con el avance de la instrucción que tiene a su cargo la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata.