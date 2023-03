Vecinos piden reforzar la seguridad en el barrio Villa Lourdes

Vecinos del barrio Villa Lourdes de Mar del Plata denuncian que la zona está en jaque por la inseguridad y la venta de drogas y piden mayor seguridad. Aseguran que la situación se acentuó en el último año. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que hay investigaciones abiertas por distintos hechos delictivos en el barrio.

Un vecino del barrio, que prefirió mantenerse en el anonimato, confió a 0223 que la venta de drogas es el disparador de una serie de conflictos y apuntó contra presunto búnker que funciona en alrededores de Guanahani y Don Orione, a pocos metros del asentamiento Villa Vértiz.

"La zona está caliente, ya no es un barrio tranquilo como hace 10 años. En el último año se tornó insostenible. Va a terminar pasando algo, no queremos que un vecino aparezca muerto de un balazo", avisó con preocupación.

El vecino contó que en el barrio hay compradores y vendedores de droga que protagonizan episodios violentos a los tiros a cualquier hora del día. Las escenas, recrudecen de noche y madrugada.

"La verdad es que uno no puede ni salir al patio. El peligro está todos los días. Cuando salís no sabés si te van a robar. Hay peleas y tiros todos los días, no podés salir a comprar", aseveró el vecino del lugar.

A pesar de la problemática descripta, el vecino destacó la labor de la comisaría tercera con jurisdicción en la zona. "Ellos dicen que más de lo que hacen no pueden hacer, que no dan abasto. Se mostraron preocupados por el tema e interesados en resolverlo", rescató.