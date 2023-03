Huracán tendrá que ir a buscar la clasificación a Perú

Huracán empató sin goles ante Sporting Cristal, como local, y deberá definir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores la próxima semana en Perú. Por la ida de la Fase 3, el equipo de Diego Dabove jugó un buen primer tiempo con varios situaciones de gol, pero no le alcanzó para conseguir la ventaja en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La vuelta será el próximo jueves a las 21 en Lima y el "Globo" necesitará ganar o mantener el cero para forzar la definición por penales.

Huracán se fue aplaudido pero con un sabor amargo por no haber podido romper el cero. El ganador de la serie se meterá en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y cobrará un premio de tres millones de dólares.El perdedor, en tanto, disputará la Copa Sudamericana y recibirá 900 mil dólares.

Después de pasar a Boston River, de Uruguay, un rival debutante en la competición, en la Fase 2, Huracán se encontró con un adversario más difícil que tiene como objetivo principal ser uno de los 32 de la Libertadores. El "Globo" está invicto en el 2023 pero ya empezó a sentir la seguidilla de la triple competencia que le exigió jugar diez partidos (misma cantidad de victorias y empates) en poco más de un mes.

Luego del clásico del domingo ante San Lorenzo (1-1), Dabove solo realizó dos cambios en la alineación pero terminó sacando a los principales referentes en el segundo tiempo por el cansancio. A Huracán le costó el inicio del partido porque en los primeros diez minutos Sporting Cristal se hizo dueño de la pelota y avisó con dos remates desde afuera del área, uno desviado de Jesús Pretell y otro de Jostin Alarcón que exigió a Lucas Chaves. Después de ese arranque con algunas dudas, el "Globo" se hizo cargo del trámite del partido y arrinconó al equipo peruano en su campo.

El equipo de Diego Dabove eligió atacar por las bandas con las subidas de los laterales Guillermo Soto por derecha y Guillermo Benítez por izquierda. Así fue que llegaron las ocasiones de peligro para el local que lo tuvo varias veces con el habilidoso Juan Gauto y con Nicolás Cordero. El 9 de Huracán tuvo las dos más claras con dos cabezazos que hicieron lucir al arquero Renato Solís. Huracán presionó hasta el final del primer tiempo pero entre la poca efectividad en la definición y las atajadas de Solís desaprovechó su mejor momento de la primera parte. Sobre el final, a los 46', el árbitro uruguayo Andrés Matonte cobró un penal por una supuesta mano de Jhilmar Lora pero el VAR, a cargo de su compatriota Andrés Cunha, lo llamó y dio vuelta atrás con su decisión ya que le pelota pegó en el pecho del defensor visitante.

El ritmo de esos 30 minutos del primer tiempo no los pudo repetir en la segunda parte y con el correr de los minutos, Sporting Cristal también empezó a acomodarse en defensa y también a aferrarse al empate. Huracán no tuvo fluidez y las piernas empezaron a pesar por la seguidilla de partidos. Dabove movió todo el frente de ataque con los ingresos de Juan García, Juan Garro, Lucas "Para" Castro y Valentín Burgoa pero no lograron cambiar el rumbo del partido. En la última jugada del partido, Cordero, uno de los mejores junto a Federico Fattori, volvió a tener en su cabeza la victoria pero un defensor peruano la sacó sobre la línea.

El "Globo" tendrá que ir a ganar a Lima para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores y deberá mejorar la definición para aprovechar las chances que pueda tener ante un rival que en su última presentación goleó y le metió cinco a Nacional, de Paraguay.