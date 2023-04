Vendían waffles con forma de genitales y tuvieron que cerrar por usar una foto de un nene

Después de un año vendiendo waffles con dos productos "estrella", con formas de genitales masculinos y femeninos, un local debió cerrar en medio de un escándalo tras postear en su cuenta de Instagram la foto de un nene comiendo uno de esos waffles, acompañado de un polémico texto que generó una fuerte reacción de los usuarios en redes sociales. A casi un mes del episodio, los dueños del comercio denunciaron penalmente en la justicia al Community Manager que se encargaba de sus redes, al que responsabilizaron por el posteo de mal gusto que les costó el cierre provisorio del local.

Los dueños del comercio, que había abierto hacía un año en la ciudad de Bariloche y vendía waffles convencionales, licuados, exprimidos y dos waffles con forma de genitales, solicitaron investigar si existió algún otro delito durante el uso de la imagen de un menor de edad para publicitar un waffle con forma de pene y los colores que tradicionalmente utiliza la comunidad LGBTQ+.

El abogado Luciano Magaldi, quien representa al comercio, dijo que nunca habían tenido un problema en estos meses y que, ante el desconocimiento respecto al manejo de redes sociales, decidieron contratar a un especialista. En sus manos dejaron todos los posteos que hacía en la cuenta de Instagram, y fue allí que el 16 de marzo subió la foto de un nene comiendo un waffle con forma de pene y los colores de la bandera LGBTQ+ que ya no se encuentra disponible en su cuenta oficial, que está cerrada.

“Te dice que no hay nada más sincero que la sonrisa de un bebé… excepto por una hermosa erección o cuando te digo que nosotros lo hacemos más rico... Si no me crees, vení y probala. Y si la probás y no te gustó, mi nombre es Marcelo así que…”, decía el muy poco feliz texto que acompañaba la foto.

El polémico posteo también aseguraba que los productos “cumplen con los estándares de Mía Khalifa” y eran sugeridos para eventos, despedidas de solteras, cumpleaños o tardes de chicos o chicas, entre otras opciones.

La foto se viralizó y las quejas llegaron desde distintos puntos del país, por lo que la empresa decidió dar de baja su presencia en Instagram y cerrar el comercio frente a la lluvia de críticas. Ahora, busca determinar si existe alguna situación “más grave” o si tan solo se trató de un acto de negligencia o imprudencia de la persona que contrataron para hacer publicidad en las redes. El abogado reveló que el menor involucrado en la imagen tendría algún grado de familiaridad con el CM.

El abogado aseguró que aunque no tenían un contrato firmado con el experto en redes, pudieron demostrar el vínculo comercial a partir de una serie de mensajes en los que el hombre reconocería su responsabilidad en el escandaloso posteo y que era el único que decidía qué subir.

Según publicó Bariloche 2000, la intervención judicial no solo abarca la cuestión penal, también se podría avanzar con una demanda civil por el daño provocado al emprendimiento en su imagen y por las ventas no realizadas durante este mes en el que estuvo cerrado. “El comercio va a volver a abrir”, anunció su abogado.