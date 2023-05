Crece el robo de motos pero no la contratación de seguros: muchos ni tienen contra terceros

Según un informe elaborado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, en el último año se duplicó el robo de motos en Mar del Plata. Esa inseguridad que viven los motociclistas generó un aumento en la contratación de seguros aunque desde el sector afirman que el número es escaso teniendo en cuenta el enorme parque de motovehículos que existen en la ciudad.

El dato no resulta extraño: en los procedimientos de Tránsito Municipal es habitual que muchos de estos rodados sean secuestrados por la falta de documentación como el seguro obligatorio. Las miles de motos que hay en los playones de la dependencia municipal es una prueba de ello.

“El problema que tenemos con la mayoría de los que usan las motos son pibes, que contratan la póliza porque le obligan por la responsabilidad civil. Pero después muchas se caen por el tema de que pagan la primera cuota, le dan la credencial y después no pagan más. Para la gran cantidad de motos que hay, debería haber muchas más contrataciones de seguros”, evaluó Pablo Ariel Castro, presidente de la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros (Ampas).

En declaraciones a 0223, Castro recordó que décadas atrás “no existía la cobertura de robo para las motos y cuando comenzaron a hacerlo algunas compañías, hace unos 15 años, entre ellas, la primera que lo hizo fue la Aseguradora Total de Motovehículos (ATM), luego fueron sumándose otras empresas”.

Los costos de una moto nueva, de 110 centrímetros cúbicos ronda entre los 330.000 a 700.000 pesos según la marca y las de mayor cilindrada superan ampliamente el millón de pesos. “En el caso de cobertura para terceros, en una moto de tamaño promedio (de 110 cc) el costo del seguro es de unos 700 pesos por mes y si a eso hay que sumarle el de cobertura de robo, tenés desde 500 a 2000 pesos más”, calculó el asesor de seguros.

Particularmente en el segmento de motos de mayor cilindrada está la mayor parte de los clientes, que optan por viajar tranquilos y contratan seguros contra terceros y robo. “El problema que existe en algunas motos grandes, sobre todo en las enduro tipo Honda XR, es que, al ser tan buscadas para el robo, porque suelen cometer ilícitos con estas, también hace que algunas compañías no las aseguren o cobren una extra prima, que encarece el seguro”, puntualizó.

Días atrás, el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito reveló que en marzo, General Pueyrredon registró un crecimiento del robo de motocicletas del 110% comparado con marzo de 2022, con un total de 166 robos o hurtos. En tanto que el acumulado trimestral fue de 387 unidades, cifra que es un 77% superior a la del mismo período del 2022. Del total de sustracciones el 45% fueron con la modalidad de robo, con 69 consumados y 6 tentados; y el 55% mediante el hurto, con 91 consumados. Todas estas estadísticas surgen solo de los delitos denunciados a la policía.



