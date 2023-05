Alvarado recibió un duro golpe en el Minella

Con un hombre menos durante 60 minutos por la expulsión de Robledo y un rendimiento pobre, Alvarado no pudo hacerse fuerte de local, no pateó al arco en todo el partido y cayó frente a Temperley por 1 a 0, por la 14ta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de César Vigevani dio un paso atrás respecto a sus últimas actuaciones en el "José María Minella" y quedó cerca del fondo de la tabla de posiciones.

El primer tiempo estuvo como el tiempo. Feo. Frío, gris, sin emociones. Sorprendió Vigevani repitiendo el equipo de Chicago, sobre todo por insistir con Lacunza como lateral izquierdo, privándose de un jugador natural para esa posición. Vadalá, el más incisivo ese día y que generó lo mejor con San Martín en Tucumán, otra vez al banco. En el juego, prácticamente no pasó nada. El intenso viento que cruzó el Minella, a favor de Alvarado no pudo ser aprovechado en ningún momento y el local se fue al descanso con cero tiros al arco.

Del otro lado, Temperley no hizo mucho más, pero se lo notó cómodo con el trámite, jugó lejos de su arquero y se animó a atacar por las bandas. Sobre todo cuando el "torito" se quedó con 10, casi sobre la media hora, por la expulsión de Robledo, que recibió dos amarillas en cinco minutos y se fue demasiado temprano a las duchas. Ahí, la visita metió dos desbordes seguidos con Angelini por izquierda, el primero lo conectó López en el primer palo y exigió una buena respuesta de Lungarzo, y el otro se le fue abriendo con el viento a Cucchi que no pudo cabecear en el segundo palo, con el arco desguarnecido. Ante esos desajustes, Vigevani rearmó la defensa con Irazoque y sacó a Lamardo que se fue enfurecido, revoleó todo lo que tuvo a su paso y se sentó afuera del banco hasta el final de la etapa.

En el complemento, Temperley salió decidido y estuvo cerca con remates de Angelini (el más peligroso por izquierda) y Balduncel, bien controlados por Lungarzo. El medio de Alvarado se paró distinto, con Ramírez retrasado por izquierda, Makarte volvió a la derecha y Fernández se soltó entre los volantes y Albertengo, que estaba muy solo arriba. Pero era todo de la visita que, a los 14' llegó el golde la figura del partido. Un minuto antes, Lungarzo le tapó un mano a mano a Cucchi, y en la siguiente no pudo con un zudazo inolvidable de Lucas Angelini que volvió a llegar en una jugada que venía del otro lado, Bandunciel sacó el centro que cruzó toda el área y, entrando por el segundo palo, el "3" metió un remate que se fue abriendo y se colgó del ángulo izquierdo. Golazo.

Encima, se lesionó Ramírez, Vadalá lo reemplazó y, con 10, Alvarado tenía que ir a buscar al menos el empate, con su gente impaciente. Le costaba mucho al local llegar, apenas un desborde de Vadalá que metió el centro bajo que controló el arquero. Temperley tampoco llegó, pero estaba más preocupado por manejar la pelota y cuidar el resultado, aprovechando el espacio por la superioridad numérica. Para el cuarto de hora final, Vigevani metió toda la carne al asador: adentro Ihitz, Arias y Gularte para ganar presencia en ataque, pero quedó con poco peso en mitad de cancha. Así y todo, no podía llegar al arco de Castro, y Lungarzo respondía para evitar el segundo y dejarlo con vida. Como si no fuera demasiado, a los 45', Bellocq pegó una patada in pelota y recibió la roja directa que terminó de derrumbar las ilusiones marplatenses. Derrota y decepción de Alvarado que dio un paso atrás y se vuelve a hundir en la tabla.