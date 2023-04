Aseguran que Lionel Messi dejará el PSG al final de temporada

La relación entre Lionel Messi y el PSG parece deteriorarse partido a partido. A pesar de las grandes actuaciones y números que ha tenido el campeón del mundo con el club parisino, los hinchas parecerían no estar conformes con su presencia allí. En las últimas horas, el medio francés RMC Sports adelantó que el crack rosarino abandonará el equipo dirigido por Galtier a final de temporada.

El exjugador del PSG y actual panelista de la radio francesa, Jerome Rothen, aseguro que Messi no quiere renovar su contrato con el club parisino. El primer argumento que dio para soltar la bomba sobre el jugador argentino fue una mezcla de gestión económica y de vestuario.

"En números, la renovación de Messi es una tontería. Gestionar a los tres es complicado por la masa salarial. Ya hemos visto que el PSG está bloqueado por el FPF porque la masa salarial se ha disparado. Tienes la oportunidad de recuperar una cantidad importante de dinero porque el salario de Messi es muy elevado. Esto podrá permitirte fichar y mejorar tu plantilla. Por todo esto, es una muy mala idea la de renovar a Leo Messi", expresó.

Además, Rothen dejó en claro que no le gusta para nada la presencia del mejor jugador del mundo en el equipo: "En términos de imagen y lo que refleja, no entendería que Lionel Messi quiera prolongar su aventura. No hace ningún esfuerzo por poner adelante al club. No va a dar las gracias a la hinchada, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso en la celebración de sus goles, se corea su nombre y nunca tiene un gesto bonito hacia los hinchas para agradecerles nada. Entonces el no quiere invertir más en eso. Es una falsa buena idea’.

El exfutbolista dejó para el final su afirmación más fuerte volviendo a recordar lo disparada que tiene el PSG su masa salarial: ‘La prórroga de Messi es una mierda, ya de números. Manejar a los tres es complicado. Después está la masa salarial’.