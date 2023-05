Rabinovich denunció ataque a un local del Pro: “No me van a callar por más que me caguen a cascotazos”

El senador provincial Alejandro Rabinovich denunció públicamente un ataque a pedradas a un local del Pro en Mar del Plata, el cual sufrió la rotura de unos de los vidrios que da a la calle.

“Ante los hechos, quiero decir que las piedras que nos tiren las mafias no van a detener las denuncias”, sostuvo el excoordinador de Gabinete municipal y dirigente más próximo al intendente Guillermo Montenegro.

Según lo informado desde su cuenta en Twitter, Rabinovich se anotició de los destrozos en el local de Moreno y Salta el domingo por la noche. Además, en las imágenes que difundió junto a la denuncia pública, se observa una pedrada contra el vidrio ploteado con su imagen.

“Estoy del lado de los vecinos que quieren hacer las cosas bien, de manera legal, clara y transparente. No me van a callar por más que me caguen a cascotazos”, concluyó el senador.