El balcarceño Santiago Medici debutará en Mar del Plata

Vuelve un auto con historia al Turismo Special de la Costa de la mano de un nuevo piloto. Santiago Medici trabaja en los últimos ajustes del Ford ex Carlos Climente de cara al debut el 4 de junio próximo. La base del equipo se apoya en las labores de Daniel Díaz en el chasis y Ricardo Méndez en la atención del motor.

Previo a ello, Medici realizó dos pruebas con el auto en circuitos distintos como los autódromos de Balcarce y Mar del Plata en la que sacaron varias conclusiones. “En Balcarce me di unas 60 vueltas en el circuito chico. Después Jorge Santiago me habilitó el grande para pegar unas 10 vueltas y me sentí cómodo. Aunque en Mar del Plata fue un poco más complicado, pero me di otras 60/70 vueltas. Es lindo, pero más técnico”.

A partir de los datos recabados de ambos ensayos, piloto y amigos se dedicaron a trabajar en algunos detalles finos del Ford y de puesta a punto. “Se acomodaron algunas cosas de los frenos y después, sobre todo, nos llevó más tiempo acomodar la pedalera y la posición de la butaca por mi estatura (1.92 m). Ahora estamos en el taller de Daniel Diaz que me está realizando unas cosas en fibra y de acá va al pintor. Después plotearlo y armarlo para ir a Mar del Plata”.

Santiago es oriundo de Colonia Balcarce y es un nombre nuevo para el TSC, no así para el ambiente dado que apoyó como sponsors a pilotos amigos y asiste desde hace varios años a las competencias con su grupo de amigos. Por ello es menester indagar de cómo nació este proyecto y que rumbo sigue: “Después de tantos años me pude dar el lujo de comprar el auto. Había querido alquilar, pero no se había dado la posibilidad. Ahora se dio, se lo acomodó a gusto nuestro e hicimos dos pruebas y la verdad es que lo hago para sacarnos el gusto y más que eso no. La idea sería correr de acá hasta fin de año, terminarlo y vamos a ir viendo cómo vamos nosotros. Aprovecho para agradecerle a Matías Latorre, a Martín Pajón, a Gabriel Mohana y a Sergio Gáspari que son los que chicos que me dan una mano después de hora. Armarlo y entre todos que nos apasiona es una forma de darnos el gusto” finalizó.