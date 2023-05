A cinco meses de la tercera estrella, Scaloni explicó el planteo de la final

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino, detalló, a cinco meses del título, el planteo táctico que utilizó en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia. En un video con el canal oficial de la FIFA, el DT explicó cómo pensó el partido contra los defensores de la corona en la final disputada el 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar.

La FIFA recuperó el papel que Scaloni escribió de puño y letra y luego pegó en el vestuario para la charla previa y se lo entregó al entrenador para la entrevista. "Sí, es mi letra. Mi fea letra, pero me gusta escribirlo así, claro, con los números, y bueno las explicaciones iban variando en base a los partidos, pero a groso modo creo que es una buena señal de lo que pensábamos que podía ser el partido", confirmó Scaloni en el inicio de la "Masterclass", tal como la tituló la FIFA.

"Tampoco es muy difícil entender lo que se hizo. Lo importante era plasmarlo en la cancha porque uno puede tener mil ideas y después en la cancha no sale", agregó, antes de iniciar con los detalles. "Nosotros teníamos claro desde el momento que nos tocó jugar con Francia, después de haber pasado Marruecos, que Di María iba a jugar a la izquierda. Lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y eso creo que fue un poco la clave porque no le dimos ventaja absolutamente a nadie que lo sepa. Hoy en día se sabe todo y a lo mejor esto podía ser contraproducente", señaló el conductor de la "Scaloneta".

En el aspecto defensivo, Scaloni precisó que Alexis Mac Allister fue el que tuvo a cargo de Antoine Griezmann y en el sector derecho tanto Nahuel Molina como Rodrigo De Paul debían estar pendientes de Kylian Mbappé. La marca de la figura francesa tuvo una descripción aparte por lo que representa el futbolista que marcó los tres goles de su equipo en la final. "Lo primero que había que hacer era estar muy cerca, muy cerca y que la profundidad de última, si la pelota iba a la espalda, ahí sí que pueda estar 'Cuti' (Romero) atento. Pero la idea fue que cuando reciba él tenga uno o dos jugadores cerca. Al final, a estos jugadores no tenés que darle un metro porque recibió pocas veces de frente y en las que tuvo nos hizo daño", lamentó.

Sobre el cierre, Scaloni describió la jugada del gol de Ángel Di María que significó el 2-0 parcial en el primer tiempo. "Julián (Álvarez) estaba pendiente del volante central, dejando a Leo un poco más libre y en esa jugada fue clara porque fue una pelota de Nahuel (Molina) a Alexis, que Alexis estaba centrado, casi sin mirar lo ve a Leo (Messi) de espalda, Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel del otro lado libre, que era lo que más o menos buscábamos", destacó.

El fragmento colorido de la charla con la FIFA fue que el entrevistador le ofreció el papel a Scaloni pero el entrenador se negó y aseguró: "No, si esto lo tengo clarísimo".