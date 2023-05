Círculo le puso el broche a una semana perfecta

Cambió la cabeza. El click se hizo en el momento justo y hoy Círculo es otra cosa. Puede seguir cometiendo errores, teniendo problemas de funcionamiento por pasajes del partido, pero tiene otra actitud, otras ganas, otras intenciones y gana. De un triunfo en 8 partidos (4 puntos), desde la llegada de Damián García sumó una derrota y tres victorias seguidas (9) que lo sacó del fondo de la tabla y le dio una luz interesante sobre el colista. Justamente, Sol de Mayo de Viedma fue el rival en el "Guillermo Trama", vino a buscar el empate y, a 10' del final, el "papero" consiguió el gol merecido para el 1 a 0 decisivo por la duodécima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Festeja todo Círculo. El "papero" consiguió un triunfo clave en la lucha de abajo y lo acercó a la de arriba. (Foto: Martín Angelini/Prensa Círculo)

Más allá de que Sol de Mayo trató de tener la pelota en los primeros minutos, rápidamente tomó el control Círculo y asumió el protagonismo con ataques permanentes por las bandas que no encontraron receptores por adentro. Juárez ganó por izquierda, metió el centro bajo y el arquero rechazó antes que alguien pudiera empujarla. Vedda llegó al fondo por el otro lado, el toque atrás no lo conectó de lleno Ruiz Martínez, rebotó en un defensor y cayó en las manos del arquero. En presencia, en juego, en actitud, era todo del local, que lo llevaba contra su arco pero le faltaba la puntada final. La más clara de esa etapa fue a los 23', cuando la llevaron de derecha a izquierda, recibió Yoel Juárez libre contra el arquero, controló, y cuando lo quiso fusilar chocó con el rápido achique del "uno". Ignacio Turnes volvió a decir presente antes del final de la inicial cuando Rodríguez asistió a Bertacin que no remató de lleno, fue esquinada pero sin fuerza y controló el arquero visitante.

Yoel Juárez es la carta de Cïrculo. El exAldosivi marca mucha diferencia, cada vez está mejor desde lo físico y es clave en el andar del equipo de García. (Foto: Martín Angelini/Prensa Círculo)

La sensación camino al vestuario es que no se aprovecharon los momentos y el empate tenía sabor a poco. El complemento comenzó igual y el dominio era más marcado. Turnes, que no brindaba seguridad, sí daba espectacularidad a sus atajadas. Una pelota a Cozzi que la encontró después de un córner, un cabezazo de Ruiz Martínez que le ganó de arriba y lo bloqueó como si fuera vóley, y un disparo fortísimo de Scasserra tras un rebote que cacheteó por encima del travesaño, lo empezaron a convertir en figura. Los minutos pasaban, Damián García metió mano y soltó a Juárez como delantero para darle más presencia cerca del área. A los 21', llegó la polémica de la tarde cuando el exAldosivi hizo una acción individual dentro del área y lo "manotearon" cuando se aprestaba a definir. Para todos pareció pena, salvo para Macheroni que entendió que el contacto no fue suficiente para derribarlo y dejó seguir.

Federico Tursi brinda tranquilidad. El arquero no tuvo mucho trabajo, pero lo exigieron en el final y salvó el triunfo con un atajadón. (Foto: Martín Angelini/Prensa Círculo)

El "11" no se resignó y siguió buscando el triunfo. Una vez más exigió a Turnes con un remate rasante desde afuera. El ingresado Joaquín Rikemberg tuvo el gol en su pie izquierdo e, increíblemente, le erró al arco luego de que el arquero fallara en el cálculo de un centro y lo dejara libre para empujarla. Sin embargo, de tanto ir, a los 37', llegó el premio. Joaquín Bassani ganó una falta en el borde del área, nadie se la sacaba a Yoel Juárez que sacó un zurdazo furibundo que "quemó" las manos de Turnes, el rebote quedó picando y Axel Pereyra se tiró de cabeza para abrir el marcador y desatar un merecido festejo. Pero Círculo tiene que sufrir y lo hizo. También Federico Tursi siempre se tiene una gran acción a mano en los partidos y, dos minutos después de la ventaja, el arquero local se hizo gigante para sacar un cabezazo a quemarropa de Cervera, a contrapierna, de pique al piso, que alcanzó a manotear hacia un costado. El resto fueron centros que cayeron y que fueron mayoritariamente desactivados por el "1" y los defensores, para que el pitazo final vuelve a encontrar el festejo. El tercero seguido de un Círculo que mira la tabla y se anima a soñar con los playoffs.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Federico Tursi; Bruno Vedda, Samuel Cotto, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Eduardo Scaserra y Ramiro Rodríguez; Axel Pereyra, Joaquín Bertacin y Yoel Juárez; Lautaro Ruiz Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 15' Lucas Verón, Joaquín Bassani y Joaquín Rikemberg por Rodríguez, Bertacin y Ruiz Martínez, 40' Francisco De Sousa por Pereyra y 44' Cristian Taborda por Juárez.

Sol de Mayo (Viedma) (0): Ignacio Turnes; Cristopher López, Uira De Oliveira, Matías Kucich y Juan Cruz Huichulef; Matías Ponce; Jonathan Rivero, Lautaro Pata y Alberto Reyes; Eber Ramírez y Germán Cervera. DT: Adan Valdebenito.

Cambios: ST 0' Mariano Medina por Kucich, 25' Lucas Núñez por Pata y 40' Juan Manuel Rubio por Ramírez.

Goles: ST 37' Pereyra (CD)

Árbitro: Maximiliano Macheroni, de Rosario.

Estadio: "Guillermo Trama".