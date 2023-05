Ratifican que en diciembre comenzará la perforación del Pozo Argerich

La exploración off shore a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata deberá esperar, al menos, hasta diciembre para ver los primeros frutos de una incipiente industria que promete generar miles de puestos de trabajo de calidad, a partir de la perforación del Pozo Argerich.

El inicio de las actividades estaba previsto para el primer trimestre del año y debió postergarse hasta octubre por las constantes dilaciones judiciales. Tal como había adelantado 0223, el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, le ratificó al sitio Ser Industria que la primera perforación se realizará recién a fin de año.

El socio fundador de QM Equipment indicó que "a mediados de diciembre se perforará el primer pozo, con Equinor, Shell y YPF como socios". "Se espera que el pozo esté terminado en dos meses y tendremos la información sobre la presencia de petróleo en esta área antes de junio”, remarcó.

Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo diarios. Esto es casi el 40% del petróleo que produce actualmente Argentina, equivalentes a unos US$ 7.000 millones.

“Hasta ahora no se ha descubierto petróleo en la región norte del mar argentino. Todas las proyecciones se basan en los datos sísmicos recopilados en los últimos seis años y en algunos casos anteriores, pero no se ha perforado ningún pozo en la zona. Si logramos encontrar petróleo durante la perforación de un pozo productivo, el riesgo de que no haya petróleo en esa área se desvanecerá. El pozo que se perforará en diciembre, tiene un 20% de posibilidades de encontrar petróleo y un 80% de no encontrarlo. De confirmarse la presencia de petróleo, la proporción de ese riesgo se invertirá, a un 80% de encontrar petróleo y un 20% de no encontrarlo”, agregó Guiscardo.

Consideró que “con una reducción del riesgo exploratorio de este tipo, habrá un gran interés de otras compañías que encontrarán oportunidades para participar. Se generará un segundo ciclo potencial para licitar más áreas. Veremos cómo prospera y habrá empresas que antes no se animaron a invertir pero que con ese grado de certeza desearán hacerlo“, completó el empresario marplatense.