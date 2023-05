River empató en Perú y complicó la clasificación

River Plate ermpató esta noche 1 a 1 en su visita a Sporting Cristal, de Perú, con goles de Yosimar Yotún para los limeños y Rodrigo Aliendro para los "millonarios", uno en cada tiempo, y de esta manera complicó seriamente sus chances clasificatorias para los octavos de final de la Copa Libertadores.

El empate mantiene a River en el último lugar del Grupo D con cuatro unidades, al igual que los peruanos que tienen mayor diferencia de gol, mientras que Fluminense lidera la zona con nueve puntos a pesar de la derrota de esta tarde en Bolivia por 1 a 0 ante The Strongest, escolta con seis, con gol del argentino Enrique Triverio.

El conjunto visitante comenzó el encuentro parado en campo rival, con buena circulación de pelota y con la presión necesaria para imponer su juego. A los 10 minutos la vocación ofensiva le permitió al "Millonario" tener la primera chance a favor cuando Lucas Beltrán encaró por derecha y luego de un pase hacia atrás la pelota le quedó a Ignacio González que remató cerca del palo derecho.

River siguió con el control de la pelota de mitad de cancha hacia adelante y volvió a tener una chance con "Nacho" González que dudó entre habilitar a Lucas Beltrán y rematar y la pelota finalmente salió al córner. Los peruanos atacaron cada vez que pudieron tener la pelota, fueron creciendo en la gestación de juego y se acercaron al arco defendido por Franco Armani aunque sin peligro certero. El resto de la primera etapa se hizo de ida y vuelta con ambos equipos con la mente puesta en campo rival, River con mayor manejo de pelota y con Nicolás De la Cruz como eje de ataque, y los peruanos apostando por la rapidez de sus delanteros para salir de contragolpe.

El equipo dirigido por el técnico Martín Demichelis continuó con la presión en campo rival, aprovechó el flojo desempeño de los peruanos en defensa y siguió generando situaciones a favor, pero le faltó tener mayor precisión al momento de definir la jugada. Ezequiel Barco tuvo la chance más clara para poner en ventaja a su equipo, pero la pelota dio en el travesaño a los 45 minutos para irse empatados al entretiempo.

La segunda etapa fue más pareja, con los dos equipos lanzados en ataque y generando situaciones y una de ellas terminó en gol del local luego de una floja salida de Armani que se la regaló al experimentado Yoshimar Yotún y éste definió con potencia para abrir el marcador. El gol en contra desconcertó a River, pero siguió buscando anotarse en el marcador, con mayor vértigo que ideas claras hasta que a los 30 minutos, el colombiano Miguel Borja tuvo el empate desde los doce pasos, pero el arquero Renato Solis voló hacia su palo derecho para mantener su arco en cero.

Los dirigidos por Demichelis no dieron el partido por perdido, siguieron en la búsqueda del empate que finalmente llegó con el tanto de Rodrigo Aliendro, la figura del "millonario", a los 39 minutos. La igualdad le dio a River mayor confianza y no se relajó con el punto de visitante, continuó atacando y generando chancesclaras, pero que no pudieron terminar en gol al igual que el conjunto peruano que tuvo una situación a favor cerca del final cuando un disparo de Joao Grimaldo dio en el palo derecho del arco de Armani.