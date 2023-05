Se complica la venta de los 0 km en Mar del Plata: entregan autos con demoras y factura “abierta”

La siempre compleja economía argentina afecta de lleno también en este 2023 al mercado automotor, por la falta de autopartes que son necesarias para la fabricación de unidades cero kilómetro como los repuestos que necesitan los talleres para reparar un auto usado.

Carlos Freijo, Gerente de la Cámara Automotor de Mar del Plata, sostuvo que existe en la ciudad una “importante demanda” de autos y camionetas 0 km, pero las ventas están “frenadas” por esta situación económica, que excede a las concesionarias.

“La venta de cero kilómetros venía bien pero ahora se frenó por el tema dólar y el cierre de las importaciones, que no dejan que ingresen autopartes, que son las que se necesitan para finalizar los vehículos. La demanda es muy buena pero no hay prácticamente nada de oferta, porque no hay posibilidad de hacer stock con los cero kilómetros”, explicó el empresario en diálogo con 0223.

En relación a los usados, Freijo señaló que su comercialización “está relativamente bien, pero hay también faltante de vehículos” en las concesionarias de Mar del Plata, cuestión que explicó, ocurre “porque al no haber cero kilómetros, los usados más nuevos, que son los más buscados por la gente, escasean”.

“Las compras cuando se hacen, son de contado. No hay financiación, solo los planes instrumentados por las fábricas, porque no hay bancos que financien porque hay una tasa de interés muy grande”, lamentó el comerciante.

Asimismo, Freijo evaluó que “hay una demanda sostenida de todos los modelos y los más baratos son los que más demanda tienen”, aunque puso de relieve que los vehículos de alta gama “tienen una demanda que siempre es alta”, que también incluye a las camionetas.

“Las pick up y autos de esa gama, poseen una falta de entrega importante, rondando los 3, 4 y hasta 5 meses y además con factura abierta: aunque hoy pague el auto completo, los concesionarios no pueden sostener ese precio. En pocos meses puede aumentar un 4%, 10% o un 30%. No lo sabemos. Entonces el concesionario toma un precio total del vehículo, asegura la entrega en un determinado plazo, que no hay seguridad que se pueda cumplir y reajusta el precio. No queda otra alternativa”, lamentó.

Autos “parados” en los talleres

Por último, el titular de la Cámara Automotor de Mar del Plata consideró que al igual que en el último año, la falta de autopartes golpea a los poseedores de algunos autos usados, que no consiguen determinado repuesto. “Pasa con aquellos vehículos que están parados hace meses en un taller, porque falta un capó, una parrilla u otro repuesto y no puede salir a la calle. Hasta que no se solucione este tema de la importación de esa mercadería, algo que en un momento el gobierno se había comprometido, se complica mucho. El mercado estaría mucho más dinámico si se abriría la importación y se pudiera hacer de las autopartes para la finalización de los vehículos”, analizó Freijo.