Una mujer tuvo un hijo con su novia gracias al esperma de su exesposo y viven todos juntos

Linda Fruits tiene 33 años y su historia de vida se hizo viral. La mujer tuvo un hijo la semana pasada con su novia gracias a que su exmarido le donó esperma para hacer su sueño realidad. A pesar de que el matrimonio de ocho años que tuvo con su esposo terminó en 2021, cuando ella descubrió que la falta de deseo sexual tras el nacimiento de su segundo hijo se sumaba a su atracción por otras mujeres, fue su ex quien aceptó donarle el esperma y que llevara a la casa familiar a su novia, junto al bebé recién nacido. Ahora, los tres adultos y los tres hijos viven como familia ensamblada bajo el mismo techo en Sunrise, Florida, Estados Unidos.

Mientras se divorciaba en agosto de 2021 de su esposo, Cristhoper Haerting, debido a la falta de atracción luego del nacimiento de su segundo hijo, navegando por TikTok Linda descubrió su interés por las mujeres y experimentó un “despertar sexual”, dándose cuenta de que era lesbiana. Enseguida se enamoró de Maddy Gross, de 36 años, y la relación avanzó muy rápido, tanto que a los seis meses ya habían decidido tener un hijo juntas. Y Cristopher, que nunca dejó la casa familiar, entró en la historia para concretar su deseo.

La pareja de mujeres cumplió su sueño, con ayuda del exmarido de Linda.

El hombre, de 36 años, aceptó donar su esperma para que la familia se expandiera, y ahora viven todos juntos, con la crianza compartida. Maddy se mudó con el exmatrimonio y sus dos hijos, Elliot (4 años) y Owen (2), y el bebé Arlo, quien nació el 18 de mayo. "Los niños están muy entusiasmados. Preguntan dónde está el niño tan pronto como cruzan la puerta. Están tan enamorados de él que lo dicen varias veces al día”, contó Linda en una entrevista.

Linda, su novia y los tres pequeños.

“Era difícil de vez en cuando, pero hablábamos de nuestras emociones todo el tiempo, y eso ayudó mucho”, dijo él sobre la convivencia. “Ambos sabíamos que nuestros hijos son lo más importante y poder verlos todos los días era una prioridad en lugar de separar a nuestra familia y, honestamente, complicarnos más las cosas”, explicó el exesposo de Linda.

La familia ensamblada convive en la misma casa.

Respecto a la decisión de donar semen, dijo que su respuesta no fue instantánea: "No me hubiera sentido cómodo solo siendo donante. Quería ser el padre/co-padre y legalmente, en el certificado de nacimiento. Aparte de eso, no estaba y no estoy preocupado por nada más. Sé que todos haremos lo que sea mejor para nuestros hijos”, comentó Cristhoper.