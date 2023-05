Roger Waters en Argentina: cuándo y dónde es el recital

En el marco de su gira despedida, el legendario Roger Waters anunció que tocará en Argentina el próximo 21 de noviembre en el estadio River Plate. El tour "This Is Not A Drill" (esto no es un simulacro) incluye canciones de los discos emblemáticos de Pink Floyd y temas de su carrera solista.

La venta de entradas para este recital histórico será primero en una instancia exclusiva para clientes de Santander American Express, a partir del lunes 8 de mayo a las 10 de la mañana. Esta preventa estará abierta por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero, para después dar lugar a la venta general. El único sitio de venta oficial es All Access.

La producción del espectáculo prometió un show con una "puesta altamente conceptual" e interpretará un setlist que incluirá 20 canciones de Pink Floyd, como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”.

"Las proyecciones acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de toda la carrera de este músico, compositor y letrista que siempre se involucró con las circunstancias de su tiempo", detallaron los organizadores del recital.

Se espera una puesta en escena espectacular, donde habrán gigantescas proyecciones que acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de la carrera del músico.

La última vez de Roger Waters en Argentina

En 2012, el cofundador de Pink Floyd dio 9 recitales en el Monumental en el marco de su gira “The Wall Live”. Aquel año, el músico logró ser el artista con mayor cantidad de shows en River en una sola visita (récord que mantuvo hasta los 10 shows de Coldplay en 2022).

Con este nuevo espectáculo, más los dos que ofreció en 2007 con la gira "Dark Side of the Moon", Waters quedará, junto a los Rolling Stones, en la lista de los artistas que hicieron un total de 12 shows en River. Otra banda que integra el podio es Soda Stereo, con los seis shows que ofreció en 2007 en la gira "Me verás volver".