Massa evitó hablar de candidaturas pero rechazó unas Paso en el Frente de Todos: "Sería un gran error"

Sergio Massa no confirmó si será candidato en las próximas elecciones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró hoy que en la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "todos los temas están sobre la mesa y abogó por discutir las candidaturas dentro de la coalición gobernante y no en una primaria, abierta, simultánea y obligatoria (Paso).

El titular del Palacio de Hacienda consideró hacer públicas las discusiones internas en el Frente de Todos es un "gran error", volvió a negarse hablar sobre una candidatura en octubre y reveló que su decisión está muy condicionada por lo "familiar y los contextos también generan condiciones", al hablar en el encuentro de la cámara argentino-norteamericana Amcham.

Aunque luego indicó: “Quiero que mi coalición siga gobernando, pero no me quiero poner a pelear sobre cuestiones de posicionamiento individual, si la pelea es esa, prefiero mirar desde el costado”. "Esto de poner en una primaria si el Gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error, porque genera incertidumbre a la gente", advirtió Massa.

Respecto de la situación económica, el ministro hizo un repaso del cuadro de situación y explicó como luego del golpe de la sequía se fue trabajando para compensar los menores ingresos. A través de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la importación temprana de energía estimó que se ahorraron 3.600 millones de dólares.

También, el logro de cambio de moneda de importación mediante la activación del Swap con China, sobre el cual detalló que ya se utilizaran yuanes por el equivalente a 5.000 millones de dólares de mayo a agosto. En tanto dejo entrever el avance de las negociaciones de un acuerdo con el sector automotriz y autopartista (con Brasil) que despeja parte de la incertidumbre en materia de presión de reservas para lograr ese marco de estabilidad necesario de cara al cierre del año. En tanto, dijo que "el financiamiento del segundo semestre no me preocupa, porque la mayor parte es intra sector público".

Respecto de la negociación con el FMI, aseguró que la sequía fue un game changer y el Fondo invitó a la Argentina a rediscutir dentro del programa (para no ir de nuevo al congreso y al board), y se están repensando todos los objetivos de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido aseguró que "está todo sobre la mesa".

Respecto de las discusiones, defendió la capacidad de intervención del Banco Central para aportar estabilidad en los tipos de cambio: " Hay una cuestión central para nosotros, la capacidad e intervención del Central que es irrenunciable, porque los años electorales siempre generan incertidumbre y miedo con los dólares. Por lo que necesitamos tener esa herramienta para generar certidumbre y estabilidad en momentos que la incertidumbre política puede generar momentos difíciles". Destacó, además, que "el canje que permitió poner vencimientos después de la barrera de la elección fue el más importante de la gestión".

En otro orden, dijo creer que "un Gobierno por más que sea de coalición tiene la obligación de dar certidumbre".

Massa consideró que el próximo gobierno debe tener en cuenta cinco temas que deben ser política de Estado: "Alimentación, porque Argentina es uno de los más importante proveedores de proteínas, y también del agua; la seguridad energética; el recurso mineral; economía del conocimiento; y la agenda institucional, porque cuando un gobierno elige un rumbo y aparecen intereses prebendarios defendidos con instrumentos de la Justicia que terminan siendo permanentes estamos frente a un problema".