Tras el papelón del VAR que anuló mal un gol, la AFA despidió al árbitro Diego Abal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió hoy despedir al árbitro Diego Abal, de 51 años, por su error cometido como responsable del VAR en el encuentro del fin de semana pasado entre Gimnasia y Esgrima de la Plata y Sarmiento de Junín.

El otro motivo para darlo de baja es que Abal hace tres años que cumplió el tope de edad para dirigir ya que la AFA fija como máximo 48 años para estar en actividad.

"Es un escándalo la decisión tomada por Abal, encargado del VAR, en el encuentro del sábado pasado en el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Junín, podría haber terminado de la peor manera con la violencia que impera en la sociedad", señaló a Télam un miembro de la dirección de Árbitros.

"El límite de edad de 48 años es una mera excusa, lo cierto que es imperdonable lo que hizo Abal, fue una vergüenza y con esto salió perjudicado todo el fútbol argentino", agregó la misma fuente.

Abal, a cargo del VAR en el del encuentro del sábado pasado jugado entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Sarmiento de Junín, decidió que el árbitro Ariel Penel invalidara un gol legítimo de Gimnasia y Esgrima de la Plata convertido por Felipe Sánchez por un presunto offside.

Los asistentes del video adujeron que Alan Lescano estaba adelantado, pero el jugador platense recibió la pelota en el banderín del córner y el reglamento deja en claro que no hay offside.

Una vez finalizado el encuentro, en un caso inusual el árbitro Ariel Penel le pidió su disculpas al entrenador "tripero" Sebastián Romero.

El límite de edad de los árbitros de acuerdo al reglamento de la AFA es 48 años es la edad máxima para dirigir.

Igualmente, hay varios casos de árbitros que continuaron en actividad tales como Juan Pablo Pompei, quien se retiró a los 50 años y otro caso distinto fue el de Patricio Loustau que lo hizo un año antes de cumplir la edad máxima para dirigir.

Por su parte, Guillermo Marconi presidente del Sadra (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina) en diálogo con Télam prefirió no dar a conocer su opinión "ya que no es un miembro del sindicato y no da para que opine, aunque no sé si fue sólo por su edad".

En tanto Federico Beligoy, director nacional del Arbitraje y además secretario del sindicato de la Asociación Argentina de Árbitros, evitó realizar declaraciones ante la requisitoria telefónica sobre la decisión de despedir a Abal.

De esta manera, se desconoce qué actitud tomara Beligoy a la hora de tomar cartas en el asunto como titular del sindicato de la Asociación Argentina de Árbitros.

"La carta documento fue enviada desde la AFA hoy temprano y, de esta manera, se tomó la decisión sin consultar a Beligoy, distanciado del presidente de la AFA, Claudio Tapia", deslizó otra fuente de AFA.

Cabe señalar, que Beligoy mantuvo ayer una reunión muy tensa y con fuertes discusiones junto a los árbitros de primera división.

En esa reunión, Beligoy habría expresado que hay una campaña en su contra por los árbitros para ser desafectado en su cargo a la finalización del torneo vigente.

Finalmente, el exárbitro Carlos Coradina le dijo a Télam: "vi la jugada famosa y lo de Abal fue un disparate y deja a las claras que la tecnología no puede superar al ser humano. Fue un error grosero".

El ahora exárbitro Abal debutó en el 2005 en el encuentro que Rosario Central derrotó Lanús por 4 a 0, mientras que como internacional lo hizo en el 2010 en el encuentro entre Cruzeiro de Brasil y Real Potosí de Bolivia.

Asimismo, integró el plantel de árbitros de la FIFA hasta el 2014, posteriormente fue descendido a una categoría inferior durante una temporada y, tras la baja de Diego Ceballos, volvió a su cargo anterior dos años más tarde.