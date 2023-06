Eruca Sativa: "Las bandas de rock necesitan otros tiempos de validación y de respeto"

Este sábado, Eruca Sativa vuelve a Mar del Plata para una celebración particular: a sus 15 años de trayectoria se le suma la presentación de "Dopelganga", un disco con reversiones de clásicos de todos los géneros que se fusionan en un estilo único. Antes de la esperada presentación en el teatro Radio City y del inicio de su gira latinoamericana, Lula Bertoldi, voz de Eruca Sativa, habló con 0223.

"Estamos felices de volver a Mar del Plata en tan poco tiempo. Hace poquito estuvimos allá abriendo nuestro año. Fue el primer show del año que hicimos, que tocamos en la playa Constitución y fue una fiesta total. Así que ahora volvemos ya puertas adentro, con el frío, a disfrutar de este nuevo reencuentro", dice Lula.

-"Dopelganga" tiene versiones de temas de artistas muy variados. ¿Cómo hicieron para unificarlos en el universo Eruca?

-"Dopelganga" es un disco particular donde la única condición fue que nos guste hacer esa canción o nos divierta y que la versión sea lo más diferente a la original o por lo menos con un giro que pueda distinguir a la banda, digamos, como que apropiarnos un poco de esa canción, ese fue el único criterio, digamos, de selección.

Además, el otro segundo criterio importante para nosotros era que sea de habla hispana, o sea, que esté en castellano. Esos fueron los criterios. Después, bueno, se barajaron muchas opciones y terminaron quedando los que forman parte del disco y consideramos que la selección está buena porque es bien variado, algunas cosas son más esperadas que otras, como por ejemplo un cover de Soda Stereo o de Spinetta, pero otras son inesperadísimas como un tema de Silvio Rodríguez. Entonces, eso era lo que nos gustaba, como hacer un abanico de posibilidades donde todo era posible, ¿no? Podemos hacer un tema de Gustavo Pena y también podemos hacer un tema de Aterciopelados, todo suena de Eruca Sativa, esa era la clave.

- ¿Cómo fue el proceso de selección de estos temas?

El proceso de selección fue un poco eso, arrancamos también medio por zonas, dijimos hagamos temas de los países a los que habíamos visitado de gira, después se nos hizo medio, como medio irreal esa selección porque no nos gustaba tanto, no estábamos tan convencidos, entonces quedaron de esa primer selección cuatro temas que son afuera de Caifanes, de México, el "Bolero falaz" Aterciopelados de Colombia, el tema de Gustavo Pena que es de Uruguay, y de Cuba el tema de Silvio Rodríguez, el resto son covers nacionales o versiones, fue por una cuestión más de querer abarcar otros países, de poder representar un poco lo que habíamos vivido cuando nos fuimos de viaje a esos países, obviamente que nos faltan un montón, pero nos pareció más realista que nos gusten las versiones y que nos gusten los temas

-¿Qué balance hacen de estos 15 años como banda?

-La verdad que cuando uno se sigue eligiendo después de 15 años para seguir girando y trabajando y transpirando la camiseta en las buenas y las malas es un montón. Más en circunstancias que a veces son muy complicadas en este país, para las bandas de rock, seguir trabajando y seguir empujando por un proyecto es algo para mí a celebrar. Y 15 años de una banda de rock en Argentina es mucho y también es poco, es como un número intermedio porque las grandes bandas que nosotros seguimos tienen algunas 30, algunas 35 años de banda que son nuestros grandes referentes, como Las Pelotas, como Divididos, La Renga también tiene sus décadas encima. Entonces digo, bueno, es mucho, es poco, es medio relativo en el mundo del rock eso, ¿no?

Las bandas se van consolidando a un ritmo diferente que tal vez un artista de otro género, como del pop o más del urbano. Son otros tiempos que se manejan, me parece a mí, porque contás con otro tipo de validación, de respeto, de trabajo desde el under que por ahí otros rubros no lo tienen, o sea, no tienen ese trabajo, se trabaja desde otro lugar. Entonces, bueno, también eso es como un característico del rock, me parece.

-¿Les fue fácil desarrollar un sonido propio?

-Yo diría que sí porque en realidad es lo que nos sale. Esto es lo que nos sale y es esto, y no hay vuelta. Es fácil porque es lo único que sabemos hacer y es lo que nos sale como naturalmente.

-¿Cómo sigue el 2023?

-El 2023 sigue a pleno full gira, con muchas sorpresas, muchas cosas que van surgiendo también a medida que van pasando los días, los meses. Tenemos una salida inminente, así que estén atentos a nuestras redes, un lanzamiento inminente, estamos recontentos. Y bueno, también preparando nuestro disco de temas, temas inéditos. Mucho viaje, mucha gira, mucha música en vivo.