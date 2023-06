Conmoción en Córdoba: un adolescente de 15 años murió durante un entrenamiento de rugby

Un adolescente de 15 años murió durante un entrenamiento en Córdoba Athletic Club. Se trata de Ignacio Segamarchi, quien era capitán de la división M16.

Los testigos del trágico momento recordaron que el joven estaba en la practica con todo el equipo en el predio Bimbo Rizzuto cuando se desvaneció en medio del campo cerca de las 20.30 del martes.

Desde la institución comunicaron que el adolescente no sufrió ningún golpe en la cabeza o espalda antes de desmayarse. A su vez, remarcaron que Ignacio recibió una rápida atención médica, pero que de igual modo no lo pudieron hacer reaccionar. "Llegaron dos ambulancias al lugar, le realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero no reaccionó", informaron.

Ignacio Segamarchi era capitán de la división M16 del Córdoba Athletic Club.

"Mono" o "Monito", como era conocido el joven, tenía varias fotos en sus redes sociales con amigos, familia y disfrutando el deporte que practicaba desde chico.

Fue allí donde el club lo despidió: "Hasta siempre, Monito. Toda nuestras fuerzas y contención para su papá Fede, su mamá Paula y toda su familia".

Otros clubes de la provincia también se hicieron eco de la triste noticia y desde Tala Rugby expresaron: "Con profundo dolor participamos del fallecimiento de Ignacio Segamarchi. Acompañamos a la familia y a todos nuestros amigos de Córdoba Athletic en este doloroso momento y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma".

El club Taborin de Córdoba también les mandó las condolencias a los cercanos del adolescente: "Lamentamos el fallecimiento de Ignacio Segamarchi y acompañamos a su familia y a todo el club en este doloroso momento, elevando una oración por él".