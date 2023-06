Se cumplen 5 años de la desaparición de Pablo Soler y su familia pide que no se archive la causa

Familiares de Pablo César Soler, el hombre que fue visto por última vez el 7 de junio del 2018 en la zona de 198 entre 5 y 7, del barrio Parque Hermoso, se presentaron este miércoles en la puerta de Tribunales para exigir respuestas a la justicia.

Jésica, una de las hermanas que se presentó esta mañana en la esquina de Tucumán y Almirante Brown, manifestó a 0223 el enojo de la familia hacia la justicia, por el nulo avance de la causa. “Hoy, a 5 años de su desaparición, queremos que la causa avance y no se archive”.

“Hoy no tenemos respuestas. Hace un año que no nos llaman de ningún lado para decirnos nada. No nos vamos a ir de acá hasta que nos den una respuesta y el fiscal (Leandro) Arévalo nos atienda porque le pedimos hace unos 20 días una reunión para ver en que podíamos ayudar para que la causa avance y no respondió ni nos citó”, se quejó la mujer.

Y reclamó: “Queremos que detengan a las últimas tres personas que estaban con Pablo, que les dicen La Chancha, el Abuelo Bolaños y el Tío. Ellos están en su casa calentitos y mi hermano desaparecido”.

“Nos cansamos de ir por las buenas, nos cansamos de hacer marchas pacíficas por el barrio, nos cansamos de buscar a Pablo puerta por puerta. Si ellos están esperando a que venga la persona que mató a Pablo y les diga yo maté a Pablo, están equivocados porque eso no va a pasar”, ironizó la mujer.

Desde el 2019 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa, que en la actualidad asciende a 5 millones de pesos, a quienes aporten información fehaciente sobre el paradero de Pablo César Soler. Al momento de su desaparición tenía 35 años.