"Por ser grasa": Juana Repetto pidió un vestido de canje y se lo negaron

Juana Repetto usó las redes sociales para expresar su indignación porque una marca se negó a hacerle un canje por un vestido. En su cuenta de Instagram, la actriz contó que necesitaba la prenda para lucir en un importante evento que llevó a cabo el Teatro Colón.

“Tengo una gala en el Teatro Colón por los 100 años del nacimiento de Favaloro”, explicó Juana haciendo referencia al reconocido médico argentino. Por eso, recurrió a las personas que ya le habían prestado un vestido en otra oportunidad, pero esta vez no quisieron acceder al canje.

“Le escribí a la marca y me dijeron que no, que no querían”, dijo Juana en sus historias. La actriz se indignó con la negativa y continuó: “Yo ni en ped... me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo solo una vez”.

En otra historia, Repetto acotó indignada: “Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar”, queriendo expresar que es de “bajo nivel”.

Después la actriz, relató: “A mi suegra se le ocurrió que me ponga el que usó mi cuñada para mi casamiento” y dijo que se lo probó y le quedaba perfecto. “Todas quieren saber la marca del vestido que me negaron por grasu”, sumó en otra historia junto a un emoji de diablo.

Más allá de la situación, finalmente Juana asistió a la gala que se realizó este lunes en el Teatro Colón por los 100 años del nacimiento de René Favaloro, el reconocido médico argentino. Después, subió fotos para mostrar cómo quedó su look.