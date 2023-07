Acusaron a Nicolás Cabré por maltratos y amenazas durante una obra: "Si no bajan el sonido abandono la obra"

El personal técnico de un teatro acusó a Nicolás Cabré por maltratos y amenazas durante una obra. Según precisaron, el hecho ocurrió en la localidad de Cañuelas el último fin de semana.

De acuerdo a lo que explicó el responsable del establecimiento, Pablo Daniel Guzzetti, la función del sábado de "Me duele una mujer", protagonizada por Cabré junto a Mercedes Funes y Pepe Monje, "empezó con total normalidad hasta que a los pocos minutos del inicio uno de los técnicos del establecimiento cultural recibió un llamado de atención del actor".

"El operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido", expresó Guzzetti a TN.

Fue en ese momento que el técnico de sonido y luces respondió que "no se encontraba alto como aseguraba". "Si no bajan el sonido, me sacó el micrófono y abandono la obra", dijo el actor, según señalaron en el comunicado oficial del teatro.

Conforme a lo que explayaron, la configuración que pidió "ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función". "En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura del Nuevo Teatro Cañuelas para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos".