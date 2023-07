Amia: “La democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad”

El presidente de la Amia, Amos Linetzky, advirtió hoy que "la democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad" en la causa que investiga el atentado contra la mutual judía.

"Nuestra democracia tiene grandes deudas con la sociedad y la impunidad en la Causa Amia es sin duda una de ellas. La democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad, sin un solo responsable por el asesinato de 85 personas", sostuvo el referente comunitario durante el acto oficial, que tuvo lugar frente a la sede Pasteur 833.

A 29 de la voladura del edificio de la Amia, Linetzky remarcó que "la sensación de impotencia y desamparo, el dolor no es el mismo que aquel 18 de julio de 1994: la herida se agranda cada día y se profundiza con cada día sin justicia".

El presidente de la Amia, Amos Linetzky, advirtió que "la democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad" en la causa que investiga el atentado contra la mutual judía. Fotos: Juan Vargas / NA.

En ese sentido, remarcó que en el expediente judicial se comprobó y "no hay dudas de que el atentado fue planificado y organizado por Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah", y se quejó de que, pese a las alertas rojas de Interpol, los acusados "se pasean impunemente por diferentes lugares del mundo".

Asimismo, el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina criticó al Gobierno por no haber actuado en 2022 cuando "Qatar recibió con honores a uno de los sospechosos de haber participado en la planificación del atentado", en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol.

"La atención del mundo puesta en el país asiático, millones de personas observando como Qatar se burló de la Justicia argentina y de cada uno de nosotros, recibiendo con honores a un sospechoso de haber cometido un crimen de lesa humanidad en nuestro territorio.

¿Las autoridades argentinas no se enteraron? ¿Por qué nos enteramos nosotros antes que ellos? ¿Por qué no reaccionan a tiempo? Si es cierto que les importa la causa Amia, ¿por qué no se presentó una queja formal y se acudió a todos los foros internacionales posibles para castigar a Qatar por su falta de cooperación?", planteó.

Luego de instar a los países democráticos del mundo a "maximizar sus esfuerzos en el combate contra el terrorismo, contra sus aliados y financiadores", subrayó que "debe profundizarse la colaboración internacional para minimizar la capacidad de acción de estas organizaciones".

Linetzky también apuntó contra los integrantes de la UFI Amia, Sebastián Lorenzo Basso y Julio Gonzalo Miranda: "¿Hace cuánto tiempo que la Fiscalía especial no muestra avances reales y concretos en la investigación? ¿Alguna información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer de manera definitiva el atentado?".

Al respecto, criticó que previo a cada aniversario "surjan ciertos movimientos en la causa totalmente superficiales, que disfrazan de novedad temas que no aportan nada".

Para el presidente de la Amia, esas acciones ponen "en evidencia la impotencia y la incapacidad para profundizar de manera efectiva y seria la investigación del atentado". "Es inaceptable que todavía reine la incertidumbre en tantos puntos cruciales. Es inaceptable que la causa Amia esté a cargo de una Fiscalía que no investiga y de un Juzgado sin juez titular", cuestionó.

Fuente: Noticias Argentinas