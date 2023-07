Gonnet consiguió el objetivo y peleará por el título

A pesar de no conseguir el balance esperado este fin de semana, que arranco complicado el día viernes con la imposibilidad de girar por la rotura de un botador, Gerónimo Gonnet cumplió con el primordial objetivo de la temporada que era clasificarse de manera directa a la Copa de Oro del TC Mouras. De hecho, lo hizo con una fecha de anticipación a la definición de la etapa regular.

Tras las complicaciones del día viernes, el marplatense sufrió un recargo al momento de clasificar por levantar la tapa de cilindros de su motor cayendo a la décimo quinta plaza. Ya en la jornada dominical, una serie enredada lo vería cruzar la bandera a cuadros en la octava colocación sentenciándolo a partir desde la décimo quinta ubicación, desde donde emprendería el avance hasta ser décimo y llevarse las unidades que hoy le otorgan la clasificación directa y anticipada a la Copa de Oro.

"Nos vamos con sensaciones encontradas este fin de semana. Conseguimos el primer objetivo que pactamos esta temporada que era clasificar a la Copa de Oro, y la regularidad que conseguimos durante estas carreras nos permitió hacerlo de manera anticipada. Por otro lado, lamentablemente no encontramos el funcionamiento ideal que nos llevó al triunfo este año. No pudimos girar el viernes por la rotura de un botador, recargamos al momento de clasificar por levantar la tapa y el fin de semana ya se hizo cuesta arriba.

Si bien las series se hicieron un poco lineales y no pudimos avanzar, si pudimos hacerlo en la final encontrando el mejor auto del fin de semana realmente. Ahora toca trabajar con el objetivo de ganar la próxima para entrar con ocho puntos más a la copa.

A partir de los días 5 y 6 de Agosto, el TC Mouras pondrá en disputa su décimo primera fecha del año (última de la etapa regular) en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, más precisamente en su trazado tradicional de 4265 metros.