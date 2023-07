La Junta Electoral de Córdoba no multará a quien no se presente a votar

En Córdoba Capital este domingo no multarán a quien no asista a votar

El 23 de julio, los ciudadanos de Córdoba Capital volverán a las urnas para votar intendente y otras autoridades municipales. Pero, en las horas previas a la votación, la Junta Electoral de la municipalidad capitalina publicó una solicitada que generó polémica por un mensaje que, según críticas de la oposición, “incita a no votar”.

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado —a horas de las elecciones de mañana— y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

Los habitantes de la capital cordobesa habilitados por el padrón electoral, votarán para los cargos de intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, 5 vocales titulares y 5 suplentes del Tribunal de Cuentas.

La solicitada generó indignación entre los políticos cordobeses

Tras la difusión de la solicitada firmada por el Tribunal Electoral municipal de Córdoba Capital, Mario Negri fue uno de los primeros en criticar de manera pública el mensaje. “La junta electoral de la ciudad de Córdoba incita a no votar este domingo, o sea violar la ley”, indicó.

A continuación, el diputado nacional por la provincia de Córdoba, referenciado en Juntos por el Cambio y también presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, completó: “¡La impunidad al palo! Resistí, vota el cambio en la ciudad y denuncia la maniobra”.

Con el correr de las horas también circuló por redes sociales capturas de mensajes SMS que llegaron a celulares locales con un mensaje similar al de la solicitada. “¡Importante! El 23 es obligatorio votar, sin embargo no habrá sanciones por no hacerlo”, se puede leer en las capturas que se publicaron en Twitter.