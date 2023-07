El uruguayo Martirena es el tercer refuerzo de Racing

El defensor uruguayo Gastón Martirena, flamante refuerzo de Racing Club, se definió como un jugador con "bastante técnica" y además expresó su deseo de "lograr cosas importantes" en la "Academia", institución a la que estará ligado durante tres temporadas y media.

"Al hincha de Racing le digo que viene un uruguayo con bastante técnica y que le puede aportar mucho al equipo. Ojalá podamos lograr cosas importantes", declaró el lateral derecho antes de ingresar a realizarse la revisión médica. "Trataré de aprovechar esta oportunidad al máximo. Cuando me comunicaron que estaba la chance, pedí que se hiciera todo lo posible. Hablé con (Fernando) Gago y también me mostró su interés, es muy importante", continuó sobre sus ganas de llegar al fútbol argentino. "Hay que adaptarse a lo que pida el técnico. Me siento cómodo de mitad de cancha para adelante y espero poder adaptarme muy rápido al equipo", agregó sobre sus cualidades futbolísticas.

El futbolista de 23 años, por último dejó en claro su deseo de poder estar a disposición para el duelo ante Atlético Nacional de Colombia, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. "Venía entrenando normal y si el técnico me necesita voy a estar a la orden", concluyó.

Gastón Martirena llega proveniente de Liverpool de Uruguay a cambio de 2.6 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase y se suma a las incorporaciones de Agustín Almendra y Roger Martínez.