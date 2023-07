Dos triunfos y dos derrotas para los argentinos en Wimbledon

Guido Pella no lo puede creer. Después de una larga inactividad, el bahiense debutó con un gran triunfo sobre el 14° del ranking.

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Guido Pella sortearon con éxito su presentación en el Abierto de Inglaterra de tenis de Wimbledon al vencer en el inicio de sus participaciones en el tercer Grand Slam de la temporada al portugués Nuno Borges por 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4 y al croata Borna Coric por 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1, respectivamente, mientras que sus compatriotas Diego Schwartzman y Federico Coria quedaron eliminados.

Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial del ATP y flamante campeón el sábado último en el césped de Eastbourne, superó al portugués Nuno Borges (68) luego de 2 horas y 46 minutos de juego en el court número 15 del All England Club, en un partido que debió jugarse ayer y fue suspendido por lluvia. "Fran" no comenzó de la mejor manera y tras un primer set dubitativo, que también sufrió una interrupción por la lluvia cuando se imponía por 3-2 y, tras la reanudación, se lo llevó el portugués, ajustó su juego a partir de la segunda manga y no le dio chances a Borges, para quedarse con el pasaje a la próxima ronda. Además, el jugador luso sufrió una imprevista lesión en el tobillo derecho en el segundo set, cuando se imponía por 1 a 0, luego de un resbalón, y debió ser atendido por el médico del torneo. En la próxima fase, Cerúndolo, la primera raqueta nacional, se medirá con el checo Jiri Lehecka (37), quien hoy superó al austríaco Sebastian Ofner (72) por 6-4, 6-4 y 6-4.

Por su parte, el bahíense Guido Pella (308) pudo completar el encuentro que mantenía con el croata Borna Coric (14), que había sido suspendido el lunes por falta de luz natural por el retraso que produjo la lluvia cuando se imponía por 6-3 y 4-4, y que tampoco se pudo jugar ayer por las malas condiciones climáticas. Pella, quien en el 2019 llegó a los cuartos de final de Wimbledon y se siente a gusto jugando en el césped, especialmente en Wimbledon, pudo quedarse con lo restaba del segundo set, pero aflojó su nivel en el tercero y el cuarto, y el croata lo llevó al quinto y decisivo, en el court 14. En el quinto set, el bahíense recuperó el control y vapuleó a Coric, uno de los mejores jugadores del Mundo, para quedarse con el pasaje a la segunda ronda tras 3 hora y 31 minutos de contienda. De este modo, Pella, quien estuvo alejado de los canchas por más de un año por varias lesiones, vuelve a coderase con el mejores del planeta y se ilusiona con llegar lejos en el certamen londinense. En la segunda ronda de torneo, Pella se enfrentará con el francés Harold Mayot (181), quien eliminó a su compatriota Benjamin Bonzi (94) al superarlo por 6-3, 6-4 y 7-5.

A su vez, Diego Schwartzman quedó eliminado hoy en la segunda ronda de Wimbledon al perder ante el promisorio italiano Jannik Sinner, de 21 años, por 7-5, 6-1 y 6-2. El "Peque" Schwartzman (98), tras un buen comienzo en el primer set, fue arrasado por la contundencia y potencia del italiano Sinner (8), quien se quedó con el triunfo al cabo de 2 horas y 1 minuto de partido. La primera manga fue muy pareja y el jugador porteño tuvo varias opciones de quebrar el servicio del italiano, quien aprovechó su chance en el duodécimo game y se quedó con el set por 7-5. El segundo y tercer set mostró a un afilado y preciso Sinner, quien ya no le cedió posibilidades de quiebre al argentino y se encaminó a una contundente victoria en el court número 1 del All Englad Club, en Londres. Igualmente, para Schwartzman no deja de ser un buen certamen debido a que el lunes se había presentado con una meritoria victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic (41) por 6-0, 6-3 y 6-4, y hoy incomodó durante un largo rato a Sinner, quien es una de las máximas promesas del tenis.

Finalmente, el rosarino Federico Coria quedó eliminado en la ronda inicial de Wimbledon al caer en el debut ante el bielorruso Ilya Ivashka por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-0, en partido que había sido postergado ayer por lluvia. Coria (104), tras un buen comienzo, que le permitió quedarse con el primer set, cedió protagonismo y concluyó arrasado por el bielorruso Ilya Ivashka (102), al cabo de 2 horas y 26 minutos de contienda. El court número 9 del All England Club presenció una buena labor de "Fefo" Coria en el set inicial, pero a partir del segundo, que fue muy parejo y se definió por detalles a favor del bielorruso, bajó el nivel en el tercero y prácticamente no estuvo en cancha en el cuarto, que se llevó Ivashka con un lapidario 6-0.

Quienes estaban programados para hoy y fueron pospuestos para mañana debido a que las postergaciones que sufrieron los partidos por la lluvia fueron los otros dos argentinos que continúan en la competencia: el platense Tomás Martín Etcheverry y la rosarina Nadia Podoroska, en matchs por la segunda ronda. Tomás Etcheverry (32), quien ayer remontó la desventaja de dos sets y le ganó un maratónico encuentro al español Bernabé Zapata Miralles (53) por 6-7 (5-7), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5, se medirá contra el suizo Stan Wawrinka (88), quien ayer eliminó al finlandés Emil Ruusuvuori (47) al vencerlo por 7-5, 7-5 y 6-4. Por su parte, la "Peque" Nadia Podoroska (80), y quien el lunes superó a la checa Tereza Martincova (115) por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4, se enfrentará a la veterana bielorrusa Victoria Azarenka (19), de 33 años, quien fue dos veces campeona de Australia (2012 y 2013), tres veces finalista del US Open (2012, 2013 y 2020) y semifinalista en Wimbledon 2012 y 2013, quien le ganó a la china Yue Yuan (106) por 6-4, 7-5 y 6-4.

La jornada de hoy, que nuevamente sufrió demoras por la lluvia que afectó a la capital inglesa, contó con el triunfo por la segunda ronda del serbio Novak Djokovic (2), quien busca quedarse con su quinto Wimbledon seguido y superó un duro escollo, para eliminar al australiano Jordan Thompson (70) por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-5. "Nole", quien además busca quedarse con el título para recuperar el número 1 del Mundo que está en poder del español Carlos Alcaraz, con el triunfo llegó a 30 victorias consecutivas en Wimbledon. También ganaron en la jornada el ruso Daniil Medvedev (3), quien derrotó al británico Arthur Fery (391) por 7-5, 6-4 y 6-3; el dinamarqués Holger Rune (6), quien venció al inglés George Loffhagen (371) por 7-6 (7-4), 6-3 y 6-2; y el griego Stefanos Tsitsipas (5), quien le ganó en un partidazo al austríaco Dominic Thiem (91), ex número 3 del Mundo, por 3-6, 7-6 (7-1), 6-2, 6-7 (5-7) y 7-6 (10-8).