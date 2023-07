"Todo es para sacarle plata": Susana Giménez defendió a Jey Mammón y generó polémica

El conductor televisivo Jey Mammón reapareció en los medios y contó que este domingo irá a la entrega de los premios Martín Fierro 2023, cosa que alegró a Susana Giménez quien otra vez salió a defender a su amigo. En este sentido, afirmó que la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto en su contra “es para sacarle plata”.

Sobre la presencia del conductor en la celebración de los Martín Fierro, opinó: “Me parece fabuloso. Me parece bárbaro. ¡Por favor terminemos con toda esta estupidez!”, agregó la diva frente al periodista Matías Vázquez. “Son cosas del pasado. Hay una cosa nueva ahora que es lo que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado es para sacar guita”, dijo.

“Prescriben las cosas. Cada cual que haga su vida, no me gusta opinar sobre los demás”, concluyó.

Antes de regresar a la TV, la conductora debutará en el streaming de la mano de Migue Granados que la recibirá en el canal de Olga en YouTube y Twitch este jueves 6 de julio a las 10. De esta manera, será la primera vez de Susana en un estudio de estas características y también la primera entrevista que dará en mucho tiempo.

Por su parte, Jey Mammón reapareció este miércoles en la televisión, en el programa Intrusos, y tuvo un mano a mano con Florencia de la V en el estudio de América y un cruce con los panelistas del programa.

El conductor habló de su alejamiento de los medios luego de la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta.

Al respecto, Mammón negó haber violado al joven que lo denunció y dijo que asistirá “con la frente en alto” el domingo 9 de julio a la gala de los premios Martín Fierro, donde está nominado por el ciclo “La peña de Morfi”, que condujo en 2022.

“El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren, y si no quieren que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer que me crean, y si no quieren, que no me crean”, dijo.