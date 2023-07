Jey Mammón reapareció en televisión y confirmó que asistirá a la gala de los Premios Martín Fierro

El conductor televisivo y músico Jey Mammón reapareció en la televisión, en el programa Intrusos, y tuvo un mano a mano con Florencia de la V en el estudio de América y un cruce con los panelistas del programa.

Mammon habló de su alejamiento de los medios luego de la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta y confirmó que asistirá a la gala de los Premios Martín Fierro.

Los panelistas Laura Ubfal y Pampito discutieron con Mammón, a quien trataron de soberbio, de dar cátedra a la televisión, al tiempo que el conductor les dijo que se sintió muy juzgado y explicó que hablar de abuso sexual “no es una cuestión de fe, de creer o no creer”, como se ha hablado de su caso en los medios de comunicación.

El presentador negó haber violado al joven que lo denunció y dijo que asistirá “con la frente en alto” el domingo 9 de julio a la gala de los premios Martín Fierro, donde está nominado por el ciclo “La peña de Morfi”, que condujo en 2022.

“El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren, y si no quieren que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer que me crean, y si no quieren, que no me crean”, dijo Mammon en Intrusos.

“No hay nada más lejos que volver a ‘La peña de Morfi’. Pero si voy, me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”, aseveró.

“Benvenuto mintió y yo tengo la vida destrozada. No quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. No quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión”, sostuvo.

Sobre el caso, con vehemencia, Mammón precisó que “lo conoció hace 15 años (a Benvenuto), estaría bueno que cada uno piense en dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un hecho de hace 17 años, porque dice que tenía 14 y yo, 32. Desde los comunicadores, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas: para empezar, ya miente con la edad. Hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él”.

El miércoles 26 de marzo pasado, Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de “un reconocido conductor de Telefe”, al que luego identificó como Jey Mammón, que estaba al frente de “La peña de Morfi”. El joven contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia.