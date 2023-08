La increíble anécdota de Lo Celso durante el Mundial: su pareja rompió bolsa en el gol de Messi a México

Giovani Lo Celso fue uno de los grandes ausentes de Qatar 2022. El mediocampista, que era una pieza clave en el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni, sufrió una grave lesión semanas previas al comienzo del gran certamen. Sin embargo, a pesar del dolor que le provocó no ser parte, el mediocampista del Tottenham siguió alentando y empujó siempre para adelante a sus compañeros. Tanto es así que hasta siguió los partidos en medio del nacimiento de su hija.

En una entrevista con la periodista deportiva Sofía Martínez, el futbolista contó que vio los primeros partidos del Mundial junto a su novia Magui Alcacer, con quien en ese entonces se encontraban en la dulce espera. Fue allí que reveló una impresionante anécdota que ambos protagonizaron durante el partido de la Selección frente a México por la fase de grupos.

“Estábamos viendo el partido contra México. Hace el gol Leo, lo empezamos a gritar y yo qué sé, y cuando nos damos vuelta, había roto bolsa acá”, relató el volante en diálogo con la TV Pública. Y, luego agregó: “Creo que por el grito, la euforia y todo lo que habrá significado ese momento. Creo que Argentina en ese momento movió cielo y tierra, entonces llegó hasta acá y rompió bolsa”.

Luego contó como procedieron los dos en ese momento: “Fue en el medio del partido y nos tuvimos que ir. Me acuerdo de que iba viendo el partido por el teléfono camino al hospital”.

“El gol de Enzo lo miré desde el auto. Ya después entramos ahí y a la madrugada nació. Estuve presente todo el tiempo, es algo único, algo mágico, que la vida me permitió poder presenciar”, cerró.

La hija de Lo Celso nació horas después del partido de Argentina frente a México

El duro momento que vivió Lo Celso con su lesión: “Lo único que hacía era llorar”

“Cuando me enteré de que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero bueno, la vida te da y te quita, después me dio el nacimiento de mi hija”, detalló Lo Celso sobre como vivió la lesión que lo dejó afuera de Qatar 2022.

Jugar el Mundial con la Selección era el gran sueño del mediocampista que surgió de Rosario Central: “Resignaba todo por jugar el Mundial. Si era por mí iba al Mundial en una pierna. Pero la vida me lo puso así, tenía que operarme, tenía muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón de mi casa y vi que (los jugadores de la Selección) habían salido con una pancarta, me puse a llorar solo. Eternamente agradecido con mis compañeros”.

Luego mostró su alegría por estar de nuevo en la Selección argentina. “Fue un momento muy emocionante para mí volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de una lesión larga. Traté de disfrutarlo al máximo, otra vez con el grupo, con el equipo, con la gente”.