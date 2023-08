Murió Hernán Terranova, uno de los participantes más queridos de Cuestión de Peso

Hernán Terranova, uno de los participantes más populares de Cuestión de Peso, murió el pasado fin de semana a los 47 años. Desde hacía décadas que luchaba contra la obesidad, enfermedad que en los últimos meses le trajo complicaciones severas.

Fue Lorna Gemetto, una de sus excompañeras del reality, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico. Tampoco le funcionaban los riñones”, comentó.

Pablo Bragale, otro compañero de Terranova durante el programa, también lo despidió con un sentido mensaje: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.

Terranova ingresó al icónico reality saludable en 2017. En aquel entonces había ingresado con 187,6 kilos y con muchas ganas de mejorar su calidad de vida. ¿Vos querés llegar a ser abuelo? ¿Viste algún abuelo gordo? No, porque no llegan”, pronunció el día que se presentó recordando la dura frase que le dijo su médico de cabecera.

El verdulero llegó a bajar 10 kilo y logró subir 20 escalones hasta una de las plateas del estadio de Racing, el club de sus amores. A pesar de su gran esfuerzo, su adicción al tabaco le trajo dificultades respiratorias, impidiéndole realizar actividad física para potenciar su plan de bajar de peso.

Hernán Terranova fue muy querido por sus compañeros de piso y por los seguidores del programas. Incluso una situación que protagonizó durante el programa se convirtió en un simpático meme en redes sociales.