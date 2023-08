Daniela Celis está embarazada de gemelos: así lo anunció

Después de semanas de muchos rumores en redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis confirmó que será mamá de gemelos. La influencer, que comenzó una relación con Thiago Medina desde que estaban en el reality, reveló que está transitando su primer trimestre de gestación, y no pudo evitar emocionarse al dar a conocer la noticia públicamente.

"Estoy bien, y estamos hablando de un tema que me llegó al corazón, porque es algo muy importante para mí. Es un tema muy lindo. Estoy viviendo un sueño", dijo.

Con la voz entrecortada y junto a sus compañeros en el estudio, finalmente reveló: "Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos querés y lo estoy entendiendo... Sí voy a ser mamá... y tengo una noticia más linda que esa, resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se filtró mal, van a ser gemelos, iguales", agregó emocionada.

La influencer se mostró muy contenta con la noticia, y aseguró que está muy acompañada por su familia y sus amigos más cercanos. "No puedo creer que todo se me esté cumpliendo. Quería ser famosa, entré a la casa y lo cumplí. Quería gemelos desde chica, los tengo. Es increíble, yo siempre dije que quería ser mamá joven", aseguró.

Además, Daniela subió un video a TikTok con la canción "La bilirrubina" mostrando cómo se enteró de su embarazo.