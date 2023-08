Luis Fernández confesó que está "muy conforme con el armado del plantel"

En una charla con el Departamento de Prensa del club, el entrenador de Quilmes Luis Fernández dejó sus impresiones de este último mercado de pases y de la confección del nuevo plantel de cara a la Liga Argentina. Con jugadores nuevos, referentes y juventud, el DT “de la casa” intentará dejar a su equipo en lo más alto.

-¿Quilmes ya se retiró del mercado o sigue en la búsqueda de más jugadores?

Estamos retirados porque ya tenemos las seis fichas mayores confirmadas (Cequeira, Eseverri, Fernández, Giménez, Acuña y Verbauwede) como así también los U23 y juveniles. El plantel está cerrado, tenemos entre tres o cuatro jugadores por puesto y entrenaremos con un número de 15 a 17 jugadores.

-¿Qué tan conforme te dejó el armado del nuevo equipo?

Muy conforme la verdad, fue un mercado dificilísimo para el básquet argentino; pero fuimos rápidos tanto en las renovaciones como en las confirmaciones. Por supuesto que nos hubiera gustado que continúe Tomás Nally, pero por su proyección era muy difícil que eso suceda y en cierta medida nos da mucha alegría que pueda crecer; es alguien a quién quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero volviendo al tema muy conforme, los dirigentes han hecho un trabajo bárbaro y vale también mencionar que hemos terminado todos al día respecto a los sueldos. Hay una estructura que trabaja con profesionalismo y eso es fundamental.

-En cuanto al balance, ¿creés que hay un equilibrio entre lo que el equipo puede brindar tanto en ataque como en defensa?

Creo que nos va a costar reemplazar ofensivamente a Ezequiel Dupuy, pero como todo goleador su fuerte no era la defensa que así y todo hizo una buena temporada en ese aspecto. Lo que quiero decir es que me parece que Lisandro Fernández puede brindar un mayor equilibrio en ese puesto tanto a la hora de defender como atacar. Lo mismo en la posición del alero, Matías Aristu hizo una gran temporada jugando hasta lesionado el play – off, pero creo que con Emilio Giménez también podemos encontrar un trabajo un poco más equilibrado respecto a los dos extremos de la cancha. Dependerá también en cómo se vayan desempeñando las cosas; en la temporada pasada muchas veces en ofensiva “goyo” Eseverri nos dio una gran mano y ni hablar de “junior” Cequeira. Después entre Rodrigo Acuña y Tomás Verbauwede me parece que son diferentes a Nally, pero creo que con ambos podemos tener un buen juego interior. Tal vez podremos en algunos momentos apoyarnos poniendo la pelota en el poste bajo, algo que con Nally nos costaba un poco más, él tenía otras virtudes. En líneas generales el equipo va a estar equilibrado, ahora dependerá de mi responsabilidad para hacerlo jugar. Los jugadores están.

-¿Hay fecha tentativa para el inicio de la pretemporada?

La vamos a iniciar el primero de septiembre. Como primero es viernes, ese día haremos la reunión de equipo que me gusta hacer; es una charla de aproximadamente una hora en la que nos conocemos, ponemos todas las pautas de la temporada, objetivos etc. El trabajo deportivo, físico y técnico – táctico será a partir del lunes.

-¿Cuáles pueden ser las aspiraciones de este equipo en la Liga Argentina?

Quilmes históricamente tiene que jugar por todo, sea en la categoría que sea. Se han conformado equipos para pelear arriba y no terminaron dando la talla y viceversa, pero siempre el que se enfrenta con Quilmes sabe que va a jugar con un equipo que tiene la intención de llegar al máximo. Estoy muy conforme con el grupo que tenemos y estoy confiado en que podamos hacer un muy buen papel este año para llegar lo más arriba posible, sin dejar de lado uno de los objetivos que es darle lugar a los juveniles. Vamos a ir por todo lo que nos toque, partido a partido; creo que estamos bien, institucionalmente y deportivamente también lo vamos a estar. Hay que tener en cuenta que hay no menos de cinco equipos que se están armando muy bien en la zona sur como así también en la norte. Va a ser una liga muy dura, pero Quilmes es Quilmes: tenemos que ir por todo.